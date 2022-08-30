11:29 30.08.2022 (обновлено: 11:32 30.08.2022)
СМИ: Германия готова обсуждать идею потолка цен на импорт газа из России
La Stampa: власти Германии готовы обсуждать введение потолка цен на импорт газа из России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
РИМ, 30 авг – РИА Новости. Власти Германии выразили готовность к обсуждению введения максимальной цены на импорт российского газа на общеевропейском уровне, сообщили во вторник ведущие итальянские газеты la Repubblica и la Stampa.
Сигнал из Берлина поступил в виде сообщения в чате министров энергетики стран ЕС, которое написал вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани, зачитавший послание Хабека, уже назвал готовность ФРГ обсуждать итальянскую инициативу "историческим результатом".
Источники в итальянском правительстве в этой связи отмечают, что ее поддержка Германией может заставить изменить свое мнение Нидерланды, которые считаются главными противниками потолка цен на импорт газа в Европу. Хабек, пишет туринское издание, впервые заявил о открытости ФРГ обсуждать не только устранение зависимости цен на электроэнергию от тарифов на газ.
Чинголани, отмечает la Stampa, уверен, что "ситуация наконец изменится, когда технические специалисты из Италии 7 сентября представят предложение голландцам, потому что и Нидерланды начинают испытывать последствия кризиса на своей экономике". Рим рассчитывает, что инициативу удастся обсудить на внеочередной встрече министров энергетики ЕС 9 сентября. Итальянское предложение, как считает правительство Марио Драги, способно достичь двойного результата: снизить расходы населения на энергию и сократить выплаты за поставки российского газа.
Италия с весны выступает за установление максимальной цены за российский газ в Европе. Тогда сообщалось, что предложение состояло в ограничении стоимости в 90 евро за мегаватт-час. На прошлой неделе Драги заявил, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на следующем саммите ЕС в октябре, пока над планом работает Еврокомиссия.
После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. Были заключены новые договоренности по диверсификации источников, в частности, об увеличении поставок из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран. В начале августа Чинголани заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 15%. Ранее он говорил, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия будет полностью независима от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года. Италия продолжает заполнение хранилищ газа, которые перевалили за 80%, что соответствует поставленной целью в 90% к октябрю, заявил премьер Драги на прошлой неделе.