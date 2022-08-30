https://ria.ru/20220830/gaz-1813081112.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 30.08.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров, теряют более 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:05

2022-08-30T11:05

2022-08-30T11:19

природный газ

экономика

в мире

цены

европа

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804075386_0:99:3140:1865_1920x0_80_0_0_02d68271e7f24f7f08bf3c309e897f66.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров, теряют более 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за тысячу кубометров (+1,7%). По состоянию на 10.53 мск фьючерсы торгуются по 2665 долларов за тысячу кубометров (-5,4%), а ранее опускались до 2538,4 доллара (-9,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2815,9 доллара за тысячу кубометров.Накануне биржевые газовые цены в Европе закрыли торги падением на 17%, остановившись чуть выше 2900 долларов за тысячу кубометров на закрытии.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а на минувшей неделе впервые с марта превышали 3500 долларов.

https://ria.ru/20220830/gazprom-1813071310.html

https://ria.ru/20220830/gaz-1813039608.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, в мире, цены, европа, газпром, северный поток