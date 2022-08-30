11:05 30.08.2022 (обновлено: 11:19 30.08.2022)
Цены на газ в Европе опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе упали на пять процентов до 2665 долларов за тысячу кубов
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник опустились ниже 2700 долларов за тысячу кубометров, теряют более 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за тысячу кубометров (+1,7%). По состоянию на 10.53 мск фьючерсы торгуются по 2665 долларов за тысячу кубометров (-5,4%), а ранее опускались до 2538,4 доллара (-9,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2815,9 доллара за тысячу кубометров.
Накануне биржевые газовые цены в Европе закрыли торги падением на 17%, остановившись чуть выше 2900 долларов за тысячу кубометров на закрытии.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а на минувшей неделе впервые с марта превышали 3500 долларов.