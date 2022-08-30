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СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик
СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик
По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения при разгоне демонстрации против высоких цен и преступности, которая проходила в понедельник в РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T04:28
2022-08-30T04:28
2022-08-30T04:31
в мире
гаити
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 30 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения при разгоне демонстрации против высоких цен и преступности, которая проходила в понедельник в Пти-Гоав на западе Гаити, сообщило издание Rezo Nowdes.По информации издания, в ходе протестов в Пти-Гоав еще десять человек пострадали, двое из них - от огнестрельного оружия.Манифестации против инфляции, преступности и нехватки топлива, а также бездействия правительства, прошли и в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Сотни граждан прошли по улицам в район резиденции премьер-министра Ариэля Анри, там полиция разогнала их, применив слезоточивый газ.Усилению протестов в карибской стране предшествовал громкий случай в Круа-де-Буке к северо-востоку от столицы, где при попытке похищения были убиты десять человек, включая мать с двумя детьми.Новым проявлением глубокого экономического кризиса в Гаити стал перенос начала учебного года. Правительство приняло это решение после обращения объединений учителей и родителей - тысячи семей не могут позволить себе школьные принадлежности. По мнению местных обозревателей, экономический спад в стране будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута политическая стабильность. Оппозиция тем временем требует отставки правительства и премьера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гаити
04:28 30.08.2022 (обновлено: 04:31 30.08.2022)
СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик
Rezo Nowdes: в ходе демонстраций на западе Гаити погиб протестующий, десятки пострадали
ПОРТ-О-ПРЕНС, 30 авг - РИА Новости.
По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения при разгоне демонстрации против высоких цен и преступности, которая проходила в понедельник в Пти-Гоав на западе Гаити, сообщило
издание Rezo Nowdes.
"Роланд Ратон скончался в своем доме в районе Беатрис. Будучи астматиком, он не перенес слезоточивого газа, который полиция обильно применила для разгона протестующих в Жюбиле", - говорится в сообщении.
По информации издания, в ходе протестов в Пти-Гоав еще десять человек пострадали, двое из них - от огнестрельного оружия.
Манифестации против инфляции, преступности и нехватки топлива, а также бездействия правительства, прошли и в столице Гаити
Порт-о-Пренсе. Сотни граждан прошли по улицам в район резиденции премьер-министра Ариэля Анри
, там полиция разогнала их, применив слезоточивый газ.
Усилению протестов в карибской стране предшествовал громкий случай в Круа-де-Буке к северо-востоку от столицы, где при попытке похищения были убиты десять человек, включая мать с двумя детьми.
Новым проявлением глубокого экономического кризиса в Гаити стал перенос начала учебного года. Правительство приняло это решение после обращения объединений учителей и родителей - тысячи семей не могут позволить себе школьные принадлежности. По мнению местных обозревателей, экономический спад в стране будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута политическая стабильность. Оппозиция тем временем требует отставки правительства и премьера.