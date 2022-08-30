Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/gaiti-1813048055.html
СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик
СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик
По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения при разгоне демонстрации против высоких цен и преступности, которая проходила в понедельник в РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T04:28
2022-08-30T04:31
в мире
гаити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773398833_0:203:3159:1980_1920x0_80_0_0_17afbeba36af3c3e231f65627ae6fb66.jpg
ПОРТ-О-ПРЕНС, 30 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения при разгоне демонстрации против высоких цен и преступности, которая проходила в понедельник в Пти-Гоав на западе Гаити, сообщило издание Rezo Nowdes.По информации издания, в ходе протестов в Пти-Гоав еще десять человек пострадали, двое из них - от огнестрельного оружия.Манифестации против инфляции, преступности и нехватки топлива, а также бездействия правительства, прошли и в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Сотни граждан прошли по улицам в район резиденции премьер-министра Ариэля Анри, там полиция разогнала их, применив слезоточивый газ.Усилению протестов в карибской стране предшествовал громкий случай в Круа-де-Буке к северо-востоку от столицы, где при попытке похищения были убиты десять человек, включая мать с двумя детьми.Новым проявлением глубокого экономического кризиса в Гаити стал перенос начала учебного года. Правительство приняло это решение после обращения объединений учителей и родителей - тысячи семей не могут позволить себе школьные принадлежности. По мнению местных обозревателей, экономический спад в стране будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута политическая стабильность. Оппозиция тем временем требует отставки правительства и премьера.
https://ria.ru/20220611/zalozhniki-1794713155.html
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773398833_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_c88b59e4041aae199d17f64c987d8a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити
В мире, Гаити
04:28 30.08.2022 (обновлено: 04:31 30.08.2022)
 
СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик

Rezo Nowdes: в ходе демонстраций на западе Гаити погиб протестующий, десятки пострадали

© AP Photo / Richard PierrinГаити
Гаити - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Richard Pierrin
Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОРТ-О-ПРЕНС, 30 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения при разгоне демонстрации против высоких цен и преступности, которая проходила в понедельник в Пти-Гоав на западе Гаити, сообщило издание Rezo Nowdes.
"Роланд Ратон скончался в своем доме в районе Беатрис. Будучи астматиком, он не перенес слезоточивого газа, который полиция обильно применила для разгона протестующих в Жюбиле", - говорится в сообщении.
По информации издания, в ходе протестов в Пти-Гоав еще десять человек пострадали, двое из них - от огнестрельного оружия.
Манифестации против инфляции, преступности и нехватки топлива, а также бездействия правительства, прошли и в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Сотни граждан прошли по улицам в район резиденции премьер-министра Ариэля Анри, там полиция разогнала их, применив слезоточивый газ.
Усилению протестов в карибской стране предшествовал громкий случай в Круа-де-Буке к северо-востоку от столицы, где при попытке похищения были убиты десять человек, включая мать с двумя детьми.
Новым проявлением глубокого экономического кризиса в Гаити стал перенос начала учебного года. Правительство приняло это решение после обращения объединений учителей и родителей - тысячи семей не могут позволить себе школьные принадлежности. По мнению местных обозревателей, экономический спад в стране будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута политическая стабильность. Оппозиция тем временем требует отставки правительства и премьера.
Сотрудники полиции Гаити - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 06:43
Бандиты в Гаити захватили в заложники 38 человек
 
В миреГаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала