https://ria.ru/20220830/gaiti-1813048055.html

СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик

СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: в Гаити из-за применения полицией слезоточивого газа погиб астматик

По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения при разгоне демонстрации против высоких цен и преступности, которая проходила в понедельник в РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T04:28

2022-08-30T04:28

2022-08-30T04:31

в мире

гаити

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 30 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили ранения при разгоне демонстрации против высоких цен и преступности, которая проходила в понедельник в Пти-Гоав на западе Гаити, сообщило издание Rezo Nowdes.По информации издания, в ходе протестов в Пти-Гоав еще десять человек пострадали, двое из них - от огнестрельного оружия.Манифестации против инфляции, преступности и нехватки топлива, а также бездействия правительства, прошли и в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Сотни граждан прошли по улицам в район резиденции премьер-министра Ариэля Анри, там полиция разогнала их, применив слезоточивый газ.Усилению протестов в карибской стране предшествовал громкий случай в Круа-де-Буке к северо-востоку от столицы, где при попытке похищения были убиты десять человек, включая мать с двумя детьми.Новым проявлением глубокого экономического кризиса в Гаити стал перенос начала учебного года. Правительство приняло это решение после обращения объединений учителей и родителей - тысячи семей не могут позволить себе школьные принадлежности. По мнению местных обозревателей, экономический спад в стране будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута политическая стабильность. Оппозиция тем временем требует отставки правительства и премьера.

https://ria.ru/20220611/zalozhniki-1794713155.html

гаити

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, гаити