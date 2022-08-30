https://ria.ru/20220830/finansy-1813146813.html

Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему

Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему - РИА Новости, 30.08.2022

Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезной донастройки финансовой системы РФ в условиях санкций и ограничений. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:23

2022-08-30T14:23

2022-08-30T14:45

михаил мишустин

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезной донастройки финансовой системы РФ в условиях санкций и ограничений."Сегодня мы рассмотрим стратегические вопросы развития нашей финансовой системы. В условиях санкций и ограничений требуется ее серьезная донастройка. Прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места", - сказал он на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".Мишустин напомнил, что глава государства ранее особо подчеркивал необходимость укрепления финансовой самостоятельности и независимости России. "Это крайне важно, ведь сегодня сложности испытывают и бизнес, и граждане", - отметил премьер.

https://ria.ru/20220829/investitsii-1812931492.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия, санкции в отношении россии