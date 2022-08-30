https://ria.ru/20220830/finansy-1813146813.html
Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему
Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему - РИА Новости, 30.08.2022
Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезной донастройки финансовой системы РФ в условиях санкций и ограничений. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:23
2022-08-30T14:23
2022-08-30T14:45
михаил мишустин
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезной донастройки финансовой системы РФ в условиях санкций и ограничений."Сегодня мы рассмотрим стратегические вопросы развития нашей финансовой системы. В условиях санкций и ограничений требуется ее серьезная донастройка. Прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места", - сказал он на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".Мишустин напомнил, что глава государства ранее особо подчеркивал необходимость укрепления финансовой самостоятельности и независимости России. "Это крайне важно, ведь сегодня сложности испытывают и бизнес, и граждане", - отметил премьер.
https://ria.ru/20220829/investitsii-1812931492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия, санкции в отношении россии
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
14:23 30.08.2022 (обновлено: 14:45 30.08.2022)
Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему
Премьер Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему из-за санкций