https://ria.ru/20220830/fasleyn-1813243327.html

СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах

СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах

Офицеры Королевских ВМС Великобритании, служащие на атомных подводных подлодках, случайно раскрыли конфиденциальную информацию через популярное приложение,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:21

2022-08-30T18:21

2022-08-30T20:47

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олаф шольц

германия

ближний восток

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Офицеры Королевских ВМС Великобритании, служащие на атомных подводных подлодках, случайно раскрыли конфиденциальную информацию через популярное приложение, пишет газета The Times.В статье отмечается, что Фаслейн наиболее известна как место базирования британских сил ядерного сдерживания, способных нести баллистические ракеты "Трайдент".Как сообщает издание, это не первый случай, когда конфиденциальные данные попали в открытый доступ через приложение Strava: в 2018 году стало известно, что функция, показывающая самые популярные беговые маршруты, раскрывает расположение военных баз США на Ближнем Востоке.Некоторые пользователи раскритиковали военных и их командование за такую халатность."Strava, как и любой другой сервис, имеет настройки конфиденциальности. Возможно, вооруженным силам Британии нужно рассказать о них военнослужащим или даже потребовать, чтобы они использовали их", — отметил один из комментаторов.Ранее СМИ сообщали, что в мусорном баке рядом с домом канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст обнаружили документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите "Большой семерки".

https://ria.ru/20220828/potok-1812731124.html

https://ria.ru/20220824/britaniya-1811966090.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, великобритания, олаф шольц, германия, ближний восток, сша