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СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах - РИА Новости, 30.08.2022
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СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах
СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах
Офицеры Королевских ВМС Великобритании, служащие на атомных подводных подлодках, случайно раскрыли конфиденциальную информацию через популярное приложение,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:21
2022-08-30T20:47
в мире
великобритания
олаф шольц
германия
ближний восток
сша
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Офицеры Королевских ВМС Великобритании, служащие на атомных подводных подлодках, случайно раскрыли конфиденциальную информацию через популярное приложение, пишет газета The Times.В статье отмечается, что Фаслейн наиболее известна как место базирования британских сил ядерного сдерживания, способных нести баллистические ракеты "Трайдент".Как сообщает издание, это не первый случай, когда конфиденциальные данные попали в открытый доступ через приложение Strava: в 2018 году стало известно, что функция, показывающая самые популярные беговые маршруты, раскрывает расположение военных баз США на Ближнем Востоке.Некоторые пользователи раскритиковали военных и их командование за такую халатность."Strava, как и любой другой сервис, имеет настройки конфиденциальности. Возможно, вооруженным силам Британии нужно рассказать о них военнослужащим или даже потребовать, чтобы они использовали их", — отметил один из комментаторов.Ранее СМИ сообщали, что в мусорном баке рядом с домом канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст обнаружили документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите "Большой семерки".
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в мире, великобритания, олаф шольц, германия, ближний восток, сша
В мире, Великобритания, Олаф Шольц, Германия, Ближний Восток, США
18:21 30.08.2022 (обновлено: 20:47 30.08.2022)
 
СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах

The Times: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные с базы ядерных сил Фаслейн

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Офицеры Королевских ВМС Великобритании, служащие на атомных подводных подлодках, случайно раскрыли конфиденциальную информацию через популярное приложение, пишет газета The Times.

"Офицеры военно-морской базы Фаслейн, вероятно, случайно слили свои имена, адреса и время, когда они находились на борту подлодок, через популярное фитнес-приложение Strava. Оно насчитывает 95 миллионов пользователей по всему миру и позволяет публично делиться данными о пробежках, велозаездах и заплывах", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Фаслейн наиболее известна как место базирования британских сил ядерного сдерживания, способных нести баллистические ракеты "Трайдент".
Как сообщает издание, это не первый случай, когда конфиденциальные данные попали в открытый доступ через приложение Strava: в 2018 году стало известно, что функция, показывающая самые популярные беговые маршруты, раскрывает расположение военных баз США на Ближнем Востоке.
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Некоторые пользователи раскритиковали военных и их командование за такую халатность.
"Strava, как и любой другой сервис, имеет настройки конфиденциальности. Возможно, вооруженным силам Британии нужно рассказать о них военнослужащим или даже потребовать, чтобы они использовали их", — отметил один из комментаторов.
"Довольно тревожно, что офицеры ВМС, командующие подводной лодкой с ядерным оружием, могут быть такими неосмотрительными", — написал другой.
Ранее СМИ сообщали, что в мусорном баке рядом с домом канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст обнаружили документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите "Большой семерки".
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