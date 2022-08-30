18:21 30.08.2022 (обновлено: 20:47 30.08.2022)
СМИ: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные о ядерных силах
The Times: ВМС Британии случайно раскрыли секретные данные с базы ядерных сил Фаслейн
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Офицеры Королевских ВМС Великобритании, служащие на атомных подводных подлодках, случайно раскрыли конфиденциальную информацию через популярное приложение, пишет газета The Times.
"Офицеры военно-морской базы Фаслейн, вероятно, случайно слили свои имена, адреса и время, когда они находились на борту подлодок, через популярное фитнес-приложение Strava. Оно насчитывает 95 миллионов пользователей по всему миру и позволяет публично делиться данными о пробежках, велозаездах и заплывах", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Фаслейн наиболее известна как место базирования британских сил ядерного сдерживания, способных нести баллистические ракеты "Трайдент".
Как сообщает издание, это не первый случай, когда конфиденциальные данные попали в открытый доступ через приложение Strava: в 2018 году стало известно, что функция, показывающая самые популярные беговые маршруты, раскрывает расположение военных баз США на Ближнем Востоке.
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Некоторые пользователи раскритиковали военных и их командование за такую халатность.
"Strava, как и любой другой сервис, имеет настройки конфиденциальности. Возможно, вооруженным силам Британии нужно рассказать о них военнослужащим или даже потребовать, чтобы они использовали их", — отметил один из комментаторов.
"Довольно тревожно, что офицеры ВМС, командующие подводной лодкой с ядерным оружием, могут быть такими неосмотрительными", — написал другой.
Ранее СМИ сообщали, что в мусорном баке рядом с домом канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст обнаружили документы с грифом секретности, содержащие информацию о недавнем саммите "Большой семерки".