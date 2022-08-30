https://ria.ru/20220830/fas-1813228323.html

ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club

ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club - РИА Новости, 30.08.2022

ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен", требования службы... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:39

2022-08-30T17:39

2022-08-30T18:20

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс

delivery club

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен", требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках, говорится в сообщении ведомства.Ранее в августе ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен"."ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и Яндекса. Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", - говорится в сообщении.Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки."Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов", - добавили в ведомстве.Оператор "Новостей" и "Дзена", в свою очередь, будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

https://ria.ru/20220824/yandeks-1811881019.html

https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, delivery club