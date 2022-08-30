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ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club - РИА Новости, 30.08.2022
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ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club
ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club - РИА Новости, 30.08.2022
ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен", требования службы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:39
2022-08-30T18:20
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
delivery club
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен", требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках, говорится в сообщении ведомства.Ранее в августе ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен"."ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и Яндекса. Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", - говорится в сообщении.Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки."Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов", - добавили в ведомстве.Оператор "Новостей" и "Дзена", в свою очередь, будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.
https://ria.ru/20220824/yandeks-1811881019.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, delivery club
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс, Delivery Club
17:39 30.08.2022 (обновлено: 18:20 30.08.2022)
 
ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club

ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club, а VK — "Новости" и "Дзен"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен", требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках, говорится в сообщении ведомства.
Ранее в августе ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен".
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 16:36
ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении новых сервисов
"ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и Яндекса. Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", - говорится в сообщении.
Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки.
"Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов", - добавили в ведомстве.
Оператор "Новостей" и "Дзена", в свою очередь, будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 10:10
"Яндекс" откажется от новостного агрегатора
 
ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЯндексDelivery Club
 
 
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