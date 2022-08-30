https://ria.ru/20220830/fas-1813228323.html
ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club
ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club - РИА Новости, 30.08.2022
ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен", требования службы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:39
2022-08-30T17:39
2022-08-30T18:20
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
delivery club
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/67/1508926776_0:0:2798:1573_1920x0_80_0_0_934be1a0a011053220b620dfab5abaad.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен", требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках, говорится в сообщении ведомства.Ранее в августе ФАС получила от VK и "Яндекса" ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен"."ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и Яндекса. Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", - говорится в сообщении.Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки."Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов", - добавили в ведомстве.Оператор "Новостей" и "Дзена", в свою очередь, будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.
https://ria.ru/20220824/yandeks-1811881019.html
https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/67/1508926776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdad6519b71fd24a45bc277498263597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, delivery club
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс, Delivery Club
17:39 30.08.2022 (обновлено: 18:20 30.08.2022)
ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club
ФАС с предписаниями разрешила Яндексу приобрести Delivery Club, а VK — "Новости" и "Дзен"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с предписаниями разрешила "Яндексу" приобрести Delivery Club, а VK - "Новости" и "Дзен", требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках, говорится в сообщении
ведомства.
Ранее в августе ФАС
получила от VK и "Яндекса
" ходатайства о приобретении Delivery Club
, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен".
"ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и Яндекса. Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", - говорится в сообщении.
Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов. Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки.
"Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов", - добавили в ведомстве.
Оператор "Новостей" и "Дзена", в свою очередь, будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.