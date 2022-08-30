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Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России - РИА Новости, 30.08.2022
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Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России
Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России - РИА Новости, 30.08.2022
Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России
Европейский союз демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти к России, за такие решения платит Европа, а наживаются на них США, заявил журналистам... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:36
2022-08-30T13:10
сша
евросоюз
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Европейский союз демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти к России, за такие решения платит Европа, а наживаются на них США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Шаг за шагом, к сожалению, Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и таких антироссийских порывов просто ненависти к нашей стране: в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран - стран ЕС, Великобритании и так далее", - сказал Песков.Он отметил, что такие "нерациональные и абсурдные действия" позволяют "хорошо зарабатывать" компаниям из США.Песков отметил, что такие иррациональные действия уже "граничат с безумием".
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сша, евросоюз, дмитрий песков, россия, в мире
США, Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия, В мире
12:36 30.08.2022 (обновлено: 13:10 30.08.2022)
 
Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России

Песков заявил, что ЕС демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Европейский союз демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти к России, за такие решения платит Европа, а наживаются на них США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Шаг за шагом, к сожалению, Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и таких антироссийских порывов просто ненависти к нашей стране: в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран - стран ЕС, Великобритании и так далее", - сказал Песков.
Он отметил, что такие "нерациональные и абсурдные действия" позволяют "хорошо зарабатывать" компаниям из США.
Песков отметил, что такие иррациональные действия уже "граничат с безумием".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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