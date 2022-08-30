https://ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813107732.html

Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России

Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России - РИА Новости, 30.08.2022

Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России

Европейский союз демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти к России, за такие решения платит Европа, а наживаются на них США, заявил журналистам... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:36

2022-08-30T12:36

2022-08-30T13:10

сша

евросоюз

дмитрий песков

россия

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Европейский союз демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти к России, за такие решения платит Европа, а наживаются на них США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Шаг за шагом, к сожалению, Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и таких антироссийских порывов просто ненависти к нашей стране: в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран - стран ЕС, Великобритании и так далее", - сказал Песков.Он отметил, что такие "нерациональные и абсурдные действия" позволяют "хорошо зарабатывать" компаниям из США.Песков отметил, что такие иррациональные действия уже "граничат с безумием".

https://ria.ru/20220830/shengen-1813108648.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

сша, евросоюз, дмитрий песков, россия, в мире