https://ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813107732.html
Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России
Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России - РИА Новости, 30.08.2022
Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России
Европейский союз демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти к России, за такие решения платит Европа, а наживаются на них США, заявил журналистам... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:36
2022-08-30T12:36
2022-08-30T13:10
сша
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Европейский союз демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти к России, за такие решения платит Европа, а наживаются на них США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Шаг за шагом, к сожалению, Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и таких антироссийских порывов просто ненависти к нашей стране: в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран - стран ЕС, Великобритании и так далее", - сказал Песков.Он отметил, что такие "нерациональные и абсурдные действия" позволяют "хорошо зарабатывать" компаниям из США.Песков отметил, что такие иррациональные действия уже "граничат с безумием".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, евросоюз, дмитрий песков, россия, в мире
США, Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия, В мире
12:36 30.08.2022 (обновлено: 13:10 30.08.2022)
Песков заявил о порывах ненависти Евросоюза против России
Песков заявил, что ЕС демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти против России