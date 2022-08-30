https://ria.ru/20220830/evro-1813131315.html

В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе

В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе - РИА Новости, 30.08.2022

В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе

Департамент таможенного контроля Финляндии запретил россиянам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, пишет РБК.В ведомстве это объяснили РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:51

2022-08-30T13:51

2022-08-30T20:26

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Департамент таможенного контроля Финляндии запретил россиянам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, пишет РБК.В ведомстве это объяснили статьей 5i регламента Совета ЕС."Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена (Евросоюза. — Прим. ред.), в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — говорится в публикацииВ статье отмечается, что эти правила не касаются тех граждан ЕС, которые едут в Россию и провозят валюту для личного использования, а также для дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, использующих иммунитет в соответствии с международным правом.Ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию с рядом исключений, говорилось в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, новости - туризм, финляндия