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В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
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В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе
В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе - РИА Новости, 30.08.2022
В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе
Департамент таможенного контроля Финляндии запретил россиянам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, пишет РБК.В ведомстве это объяснили РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:51
2022-08-30T20:26
туризм
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новости - туризм
финляндия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Департамент таможенного контроля Финляндии запретил россиянам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, пишет РБК.В ведомстве это объяснили статьей 5i регламента Совета ЕС."Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена (Евросоюза. — Прим. ред.), в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — говорится в публикацииВ статье отмечается, что эти правила не касаются тех граждан ЕС, которые едут в Россию и провозят валюту для личного использования, а также для дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, использующих иммунитет в соответствии с международным правом.Ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию с рядом исключений, говорилось в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
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в мире, новости - туризм, финляндия
Туризм, В мире, Новости - Туризм, Финляндия
13:51 30.08.2022 (обновлено: 20:26 30.08.2022)
 
В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе

Финская таможня объяснила санкциями запрет россиянам провозить евро через границу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Департамент таможенного контроля Финляндии запретил россиянам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, пишет РБК.

В ведомстве это объяснили статьей 5i регламента Совета ЕС.
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"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена (Евросоюза. — Прим. ред.), в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — говорится в публикации

В статье отмечается, что эти правила не касаются тех граждан ЕС, которые едут в Россию и провозят валюту для личного использования, а также для дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, использующих иммунитет в соответствии с международным правом.

Ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию с рядом исключений, говорилось в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
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