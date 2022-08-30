13:51 30.08.2022 (обновлено: 20:26 30.08.2022)
В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян на границе
Финская таможня объяснила санкциями запрет россиянам провозить евро через границу
Денежные купюры и монеты евро. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Департамент таможенного контроля Финляндии запретил россиянам провозить наличные евро через границу из-за санкций Евросоюза, пишет РБК.
В ведомстве это объяснили статьей 5i регламента Совета ЕС.
В ведомстве это объяснили статьей 5i регламента Совета ЕС.
"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена (Евросоюза. — Прим. ред.), в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — говорится в публикации
В статье отмечается, что эти правила не касаются тех граждан ЕС, которые едут в Россию и провозят валюту для личного использования, а также для дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, использующих иммунитет в соответствии с международным правом.
Ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию с рядом исключений, говорилось в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
В статье отмечается, что эти правила не касаются тех граждан ЕС, которые едут в Россию и провозят валюту для личного использования, а также для дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, использующих иммунитет в соответствии с международным правом.
Ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию с рядом исключений, говорилось в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
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