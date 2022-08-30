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В Евросоюзе договорились начать подготовку тренировочной миссии для ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
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В Евросоюзе договорились начать подготовку тренировочной миссии для ВСУ
В Евросоюзе договорились начать подготовку тренировочной миссии для ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
В Евросоюзе договорились начать подготовку тренировочной миссии для ВСУ
Главы минобороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Праге поддержали начало работы по определению параметров будущей тренировочной миссии для украинских... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:11
2022-08-30T18:11
в мире
сергей лавров
украина
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Главы минобороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Праге поддержали начало работы по определению параметров будущей тренировочной миссии для украинских военных, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель."Министр обороны Украины (Алексей) Резников по видеосвязи связался с нами и проинформировал нас о ситуации на месте, а также о самых срочных потребностях украинской армии. Мы должны обеспечить эти потребности. Мы единогласно согласились с этим. Все министры согласились с запуском работы по определению параметров миссии по оказанию военной поддержки Украине", - сообщил он.По словам Борреля, подготовительная работа предусматривает консультации с украинской стороной и определение юридических и операционных параметров. По его словам, Резников представил список направлений, по которым украинские военные нуждаются в подготовке.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
18:11 30.08.2022
 
В Евросоюзе договорились начать подготовку тренировочной миссии для ВСУ

Боррель: министры обороны стран ЕС договорились о подготовке тренировочной миссии для ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь
Украинские военнослужащие ведут огонь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Главы минобороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Праге поддержали начало работы по определению параметров будущей тренировочной миссии для украинских военных, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Министр обороны Украины (Алексей) Резников по видеосвязи связался с нами и проинформировал нас о ситуации на месте, а также о самых срочных потребностях украинской армии. Мы должны обеспечить эти потребности. Мы единогласно согласились с этим. Все министры согласились с запуском работы по определению параметров миссии по оказанию военной поддержки Украине", - сообщил он.
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По словам Борреля, подготовительная работа предусматривает консультации с украинской стороной и определение юридических и операционных параметров. По его словам, Резников представил список направлений, по которым украинские военные нуждаются в подготовке.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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