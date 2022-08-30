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СМИ: ЕС хочет бороться с "пропагандой" в России с помощью "ВКонтакте" - РИА Новости, 30.08.2022
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СМИ: ЕС хочет бороться с "пропагандой" в России с помощью "ВКонтакте"
СМИ: ЕС хочет бороться с "пропагандой" в России с помощью "ВКонтакте" - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: ЕС хочет бороться с "пропагандой" в России с помощью "ВКонтакте"
Париж и Берлин в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, предлагают в Евросоюзе меры по борьбе с якобы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T02:18
2022-08-30T11:15
в мире
евросоюз
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Париж и Берлин в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, предлагают в Евросоюзе меры по борьбе с якобы "пропагандой" в России, которые включают распространяемые в соцсетях курсы и инструменты для обхода цензуры, передает агентство Блумберг.Документ с предложениями, подготовленными техническими экспертами из европейских стран, предлагает Евросоюзу использовать так называемые "креативные пути" для распространения якобы независимой информации в России. В неофициальном документе, однако, страны также призывают к поддержанию открытых каналов для коммуникаций с Москвой, несмотря на вводимые ЕС санкции и поддержку Киева, подчеркивает агентство.Предлагаемый Францией и Германией план подразумевает финансирование курсов на русском по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры в соцсетях, в том числе в YouTube, Telegram "ВКонтакте". Они также предлагают использовать "технические меры против российской цензуры", в частности инструменты для обхода интернет-цензуры, а также предоставлять информационный контент на русском языке для русскоговорящих, проживающих в других странах.Ожидается, что визовый вопрос будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, — например, в гуманитарных случаях, для членов семей находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
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в мире, евросоюз, россия
В мире, Евросоюз, Россия
02:18 30.08.2022 (обновлено: 11:15 30.08.2022)
 
СМИ: ЕС хочет бороться с "пропагандой" в России с помощью "ВКонтакте"

Bloomberg: Франция и ФРГ предложили бороться с "пропагандой" в России с помощью Telegram

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Париж и Берлин в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, предлагают в Евросоюзе меры по борьбе с якобы "пропагандой" в России, которые включают распространяемые в соцсетях курсы и инструменты для обхода цензуры, передает агентство Блумберг.
Документ с предложениями, подготовленными техническими экспертами из европейских стран, предлагает Евросоюзу использовать так называемые "креативные пути" для распространения якобы независимой информации в России. В неофициальном документе, однако, страны также призывают к поддержанию открытых каналов для коммуникаций с Москвой, несмотря на вводимые ЕС санкции и поддержку Киева, подчеркивает агентство.
Предлагаемый Францией и Германией план подразумевает финансирование курсов на русском по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры в соцсетях, в том числе в YouTube, Telegram "ВКонтакте". Они также предлагают использовать "технические меры против российской цензуры", в частности инструменты для обхода интернет-цензуры, а также предоставлять информационный контент на русском языке для русскоговорящих, проживающих в других странах.
Ожидается, что визовый вопрос будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, — например, в гуманитарных случаях, для членов семей находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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