https://ria.ru/20220830/es-1813044892.html

СМИ: ЕС хочет бороться с "пропагандой" в России с помощью "ВКонтакте"

СМИ: ЕС хочет бороться с "пропагандой" в России с помощью "ВКонтакте" - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: ЕС хочет бороться с "пропагандой" в России с помощью "ВКонтакте"

Париж и Берлин в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, предлагают в Евросоюзе меры по борьбе с якобы... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T02:18

2022-08-30T02:18

2022-08-30T11:15

в мире

евросоюз

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Париж и Берлин в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, предлагают в Евросоюзе меры по борьбе с якобы "пропагандой" в России, которые включают распространяемые в соцсетях курсы и инструменты для обхода цензуры, передает агентство Блумберг.Документ с предложениями, подготовленными техническими экспертами из европейских стран, предлагает Евросоюзу использовать так называемые "креативные пути" для распространения якобы независимой информации в России. В неофициальном документе, однако, страны также призывают к поддержанию открытых каналов для коммуникаций с Москвой, несмотря на вводимые ЕС санкции и поддержку Киева, подчеркивает агентство.Предлагаемый Францией и Германией план подразумевает финансирование курсов на русском по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры в соцсетях, в том числе в YouTube, Telegram "ВКонтакте". Они также предлагают использовать "технические меры против российской цензуры", в частности инструменты для обхода интернет-цензуры, а также предоставлять информационный контент на русском языке для русскоговорящих, проживающих в других странах.Ожидается, что визовый вопрос будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, — например, в гуманитарных случаях, для членов семей находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/sanktsii-1812811609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, евросоюз, россия