https://ria.ru/20220830/energodar-1813278877.html

ВСУ обстреляли прибрежную полосу Энергодара из американских гаубиц М777

ВСУ обстреляли прибрежную полосу Энергодара из американских гаубиц М777 - РИА Новости, 30.08.2022

ВСУ обстреляли прибрежную полосу Энергодара из американских гаубиц М777

Украинские войска за два часа нанесли по Энергодару почти два десятка ударов из американских гаубиц М777, сообщили власти города. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:38

2022-08-30T21:38

2022-08-30T22:37

специальная военная операция на украине

украина

энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска за два часа нанесли по Энергодару почти два десятка ударов из американских гаубиц М777, сообщили власти города."По прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов калибра 155 миллиметров, выпущенных с противоположной стороны Днепра", — говорится в Telegram-канале администрации города.По предварительным данным, ВСУ при обстреле использовали гаубицы М777.Во вторник украинские войска в общей сложности выпустили по береговой линии Энергодара не менее 20 крупнокалиберных снарядов. В администрации города считают, что таким образом киевский режим пытается сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.Накануне глава организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия прибудет на станцию на этой неделе. Как уточнил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Как рассказал РИА Новости дипломатический источник, прибытие миссии на Запорожскую АЭС ожидается в среду.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

https://ria.ru/20220823/ultimatum-1811691938.html

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украина, энергодар, вооруженные силы украины