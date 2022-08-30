https://ria.ru/20220830/energodar-1813175907.html
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 30.08.2022
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией
Мэра Энергодара в Запорожской области, на которого совершали покушение, обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины во РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:14
2022-08-30T15:14
2022-08-30T15:17
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в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мэра Энергодара в Запорожской области, на которого совершали покушение, обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины во вторник."Заместителем генерального прокурора депутату Энергодарского городского совета Запорожской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.Ранее Шевчик и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения.Сам Шевчик рассказал, что специально подготовленная диверсионная группа была направлена, чтобы обеспечить его точную ликвидацию.
https://ria.ru/20220830/energodar-1813053802.html
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15:14 30.08.2022 (обновлено: 15:17 30.08.2022)
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара Шевчика в сотрудничестве с Россией