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Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/energodar-1813175907.html
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 30.08.2022
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией
Мэра Энергодара в Запорожской области, на которого совершали покушение, обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины во РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:14
2022-08-30T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
энергодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мэра Энергодара в Запорожской области, на которого совершали покушение, обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины во вторник."Заместителем генерального прокурора депутату Энергодарского городского совета Запорожской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.Ранее Шевчик и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения.Сам Шевчик рассказал, что специально подготовленная диверсионная группа была направлена, чтобы обеспечить его точную ликвидацию.
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запорожская область
украина
энергодар
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в мире, запорожская область, украина, энергодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Энергодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:14 30.08.2022 (обновлено: 15:17 30.08.2022)
 
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара в сотрудничестве с Россией

Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара Шевчика в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик
Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мэра Энергодара в Запорожской области, на которого совершали покушение, обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины во вторник.
"Заместителем генерального прокурора депутату Энергодарского городского совета Запорожской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
Ранее Шевчик и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения.
Сам Шевчик рассказал, что специально подготовленная диверсионная группа была направлена, чтобы обеспечить его точную ликвидацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаЭнергодарРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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