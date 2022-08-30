https://ria.ru/20220830/energodar-1813053802.html

Украинские войска возобновили обстрел Энергодара

Украинские войска возобновили обстрел Энергодара - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска возобновили обстрел Энергодара

Украинские войска утром во вторник возобновили обстрел Энергодара, сообщили власти города. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T07:53

2022-08-30T07:53

2022-08-30T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска утром во вторник возобновили обстрел Энергодара, сообщили власти города."Вооруженные формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодар! Переместитесь в безопасное место, окажите помощь пожилым людям и женщинам с детьми!" - сообщила администрация в своем Telegram-канале.Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, добавили власти.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1813029723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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