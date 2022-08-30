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Украинские войска возобновили обстрел Энергодара - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/energodar-1813053802.html
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара
Украинские войска утром во вторник возобновили обстрел Энергодара, сообщили власти города. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T07:53
2022-08-30T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска утром во вторник возобновили обстрел Энергодара, сообщили власти города."Вооруженные формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодар! Переместитесь в безопасное место, окажите помощь пожилым людям и женщинам с детьми!" - сообщила администрация в своем Telegram-канале.Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, добавили власти.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1813029723.html
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в мире, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область
07:53 30.08.2022 (обновлено: 08:20 30.08.2022)
 
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара

Украинские войска начали обстреливать Энергодар, заявили власти города

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрела
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска утром во вторник возобновили обстрел Энергодара, сообщили власти города.
"Вооруженные формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодар! Переместитесь в безопасное место, окажите помощь пожилым людям и женщинам с детьми!" - сообщила администрация в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 22:08Специальная военная операция на Украине
Американские военные допускают, что ВСУ обстреливают окрестности ЗАЭС
Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, добавили власти.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 18:22Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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