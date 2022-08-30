https://ria.ru/20220830/elektromobili-1813074864.html

США намерены договариваться с Сеулом об условиях для автопроизводителей

США намерены договариваться с Сеулом об условиях для автопроизводителей - РИА Новости, 30.08.2022

США намерены договариваться с Сеулом об условиях для автопроизводителей

Правительство США согласилось начать официальные переговоры с Южной Кореей о способах минимизации негативных последствий недавно принятого Закона о снижении... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:46

2022-08-30T10:46

2022-08-30T10:46

экономика

южная корея

hyundai motor

kia motors

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590776194_0:50:908:561_1920x0_80_0_0_9b408705539540c48e2322d99285bd9b.jpg

СЕУЛ, 30 авг – РИА Новости. Правительство США согласилось начать официальные переговоры с Южной Кореей о способах минимизации негативных последствий недавно принятого Закона о снижении инфляции (IRA), который ставит южнокорейских производителей электромобилей в невыгодные условия, передает агентство Ренхап со ссылкой на посла Южной Кореи в США Чо Тхэ Ена.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом ранее в этом месяце, предусматривает в числе прочего расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.В Сеуле выразили беспокойство в связи с принятием закона и отправили в США правительственную делегацию, чтобы донести свою позицию. Она прибыла в США во вторник.По словам посла, США понимают причины беспокойства Южной Кореи."Мы особенно подчеркнули, что дискриминационные меры в отношении электромобилей из Южной Кореи, союзника и партнера США по соглашению о свободной торговле, являются несправедливыми… правительства Южной Кореи и США согласились провести переговоры между правительствами, чтобы найти решение этого вопроса", - заявил южнокорейский дипломат.Южнокорейские производители автомобилей, в том числе Hyundai Motor и Kia, опасаются потерять свои позиции на рынке из-за этого закона, поскольку они производят свои флагманские модели на заводах в Южной Корее и лишь затем экспортируют их за границу.

https://ria.ru/20220722/kndr-1804199971.html

https://ria.ru/20220812/elektromobil-1809164808.html

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, южная корея, hyundai motor, kia motors , сша, технологии