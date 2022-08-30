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США намерены договариваться с Сеулом об условиях для автопроизводителей - РИА Новости, 30.08.2022
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США намерены договариваться с Сеулом об условиях для автопроизводителей
США намерены договариваться с Сеулом об условиях для автопроизводителей - РИА Новости, 30.08.2022
США намерены договариваться с Сеулом об условиях для автопроизводителей
Правительство США согласилось начать официальные переговоры с Южной Кореей о способах минимизации негативных последствий недавно принятого Закона о снижении... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:46
2022-08-30T10:46
экономика
южная корея
hyundai motor
kia motors
сша
технологии
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СЕУЛ, 30 авг – РИА Новости. Правительство США согласилось начать официальные переговоры с Южной Кореей о способах минимизации негативных последствий недавно принятого Закона о снижении инфляции (IRA), который ставит южнокорейских производителей электромобилей в невыгодные условия, передает агентство Ренхап со ссылкой на посла Южной Кореи в США Чо Тхэ Ена.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом ранее в этом месяце, предусматривает в числе прочего расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.В Сеуле выразили беспокойство в связи с принятием закона и отправили в США правительственную делегацию, чтобы донести свою позицию. Она прибыла в США во вторник.По словам посла, США понимают причины беспокойства Южной Кореи."Мы особенно подчеркнули, что дискриминационные меры в отношении электромобилей из Южной Кореи, союзника и партнера США по соглашению о свободной торговле, являются несправедливыми… правительства Южной Кореи и США согласились провести переговоры между правительствами, чтобы найти решение этого вопроса", - заявил южнокорейский дипломат.Южнокорейские производители автомобилей, в том числе Hyundai Motor и Kia, опасаются потерять свои позиции на рынке из-за этого закона, поскольку они производят свои флагманские модели на заводах в Южной Корее и лишь затем экспортируют их за границу.
https://ria.ru/20220722/kndr-1804199971.html
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экономика, южная корея, hyundai motor, kia motors , сша, технологии
Экономика, Южная Корея, Hyundai Motor, Kia Motors , США, Технологии
10:46 30.08.2022
 
США намерены договариваться с Сеулом об условиях для автопроизводителей

Правительство США согласилось договариваться с Южной Кореей о продаже электромобилей

© HyundaiHyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5
© Hyundai
Hyundai Ioniq 5. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 авг – РИА Новости. Правительство США согласилось начать официальные переговоры с Южной Кореей о способах минимизации негативных последствий недавно принятого Закона о снижении инфляции (IRA), который ставит южнокорейских производителей электромобилей в невыгодные условия, передает агентство Ренхап со ссылкой на посла Южной Кореи в США Чо Тхэ Ена.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом ранее в этом месяце, предусматривает в числе прочего расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.
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В Сеуле выразили беспокойство в связи с принятием закона и отправили в США правительственную делегацию, чтобы донести свою позицию. Она прибыла в США во вторник.
По словам посла, США понимают причины беспокойства Южной Кореи.
"Мы особенно подчеркнули, что дискриминационные меры в отношении электромобилей из Южной Кореи, союзника и партнера США по соглашению о свободной торговле, являются несправедливыми… правительства Южной Кореи и США согласились провести переговоры между правительствами, чтобы найти решение этого вопроса", - заявил южнокорейский дипломат.
Южнокорейские производители автомобилей, в том числе Hyundai Motor и Kia, опасаются потерять свои позиции на рынке из-за этого закона, поскольку они производят свои флагманские модели на заводах в Южной Корее и лишь затем экспортируют их за границу.
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ЭкономикаЮжная КореяHyundai MotorKia MotorsСШАТехнологии
 
 
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