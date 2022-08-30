https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813276985.html

Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года

Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года - РИА Новости, 30.08.2022

Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года

Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации российской экономики до 2030 года,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:10

2022-08-30T21:10

2022-08-30T23:14

экономика

михаил мишустин

максим решетников

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации российской экономики до 2030 года, сообщили в пресс-службе Министерства."Целевым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост — приоритет, обозначенный президентом России", — говорится в заявлении. Экономический рост, как утверждается, будет обеспечен за счет внутреннего спроса — инвестиционного и потребительского. При этом достигнуть необходимых темпов развития позволит реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.Отмечается, что вторым направлением станет поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях, а третьим — обеспечение технологической самостоятельности. Отдельный приоритет получит цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и программного обеспечения, уточнили в Министерстве.Помимо этого, правительство намерено развивать финансовую систему и оказывать поддержку частным инвесторам.Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин провел сводную стратегическую сессию по основным направлениям экономической политики в условиях санкционного давления. В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.

https://ria.ru/20220830/finansy-1813146813.html

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экономика, михаил мишустин, максим решетников, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия