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Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года - РИА Новости, 30.08.2022
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Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года - РИА Новости, 30.08.2022
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года
Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации российской экономики до 2030 года,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:10
2022-08-30T23:14
экономика
михаил мишустин
максим решетников
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации российской экономики до 2030 года, сообщили в пресс-службе Министерства."Целевым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост — приоритет, обозначенный президентом России", — говорится в заявлении. Экономический рост, как утверждается, будет обеспечен за счет внутреннего спроса — инвестиционного и потребительского. При этом достигнуть необходимых темпов развития позволит реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.Отмечается, что вторым направлением станет поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях, а третьим — обеспечение технологической самостоятельности. Отдельный приоритет получит цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и программного обеспечения, уточнили в Министерстве.Помимо этого, правительство намерено развивать финансовую систему и оказывать поддержку частным инвесторам.Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин провел сводную стратегическую сессию по основным направлениям экономической политики в условиях санкционного давления. В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
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экономика, михаил мишустин, максим решетников, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Экономика, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
21:10 30.08.2022 (обновлено: 23:14 30.08.2022)
 
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года

Минэкономразвития разработало сценарии развития российской экономики до 2030 года

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития России
Здание Минэкономразвития России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации российской экономики до 2030 года, сообщили в пресс-службе Министерства.
"Целевым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост — приоритет, обозначенный президентом России", — говорится в заявлении.
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Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему
Экономический рост, как утверждается, будет обеспечен за счет внутреннего спроса — инвестиционного и потребительского. При этом достигнуть необходимых темпов развития позволит реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.
"Во-первых, развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом новых потребностей в экспорте и импорте. Сформирован транспортно-экономический баланс до 2030 года, прогноз изменений объемов и направлений экспорта и импорта увязан с прогнозом грузопотоков", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что вторым направлением станет поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях, а третьим — обеспечение технологической самостоятельности. Отдельный приоритет получит цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и программного обеспечения, уточнили в Министерстве.
Помимо этого, правительство намерено развивать финансовую систему и оказывать поддержку частным инвесторам.
Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин провел сводную стратегическую сессию по основным направлениям экономической политики в условиях санкционного давления. В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
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