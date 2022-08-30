https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813276985.html
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года - РИА Новости, 30.08.2022
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года
Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации российской экономики до 2030 года,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:10
2022-08-30T21:10
2022-08-30T23:14
экономика
михаил мишустин
максим решетников
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации российской экономики до 2030 года, сообщили в пресс-службе Министерства."Целевым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост — приоритет, обозначенный президентом России", — говорится в заявлении. Экономический рост, как утверждается, будет обеспечен за счет внутреннего спроса — инвестиционного и потребительского. При этом достигнуть необходимых темпов развития позволит реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.Отмечается, что вторым направлением станет поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях, а третьим — обеспечение технологической самостоятельности. Отдельный приоритет получит цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и программного обеспечения, уточнили в Министерстве.Помимо этого, правительство намерено развивать финансовую систему и оказывать поддержку частным инвесторам.Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин провел сводную стратегическую сессию по основным направлениям экономической политики в условиях санкционного давления. В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
https://ria.ru/20220830/finansy-1813146813.html
https://ria.ru/20220817/vvp-1810118497.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, максим решетников, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Экономика, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
21:10 30.08.2022 (обновлено: 23:14 30.08.2022)
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года
Минэкономразвития разработало сценарии развития российской экономики до 2030 года
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации российской экономики до 2030 года, сообщили в пресс-службе Министерства.
"Целевым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост — приоритет, обозначенный президентом России", — говорится в заявлении.
Экономический рост, как утверждается, будет обеспечен за счет внутреннего спроса — инвестиционного и потребительского. При этом достигнуть необходимых темпов развития позволит реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.
"Во-первых, развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом новых потребностей в экспорте и импорте. Сформирован транспортно-экономический баланс до 2030 года, прогноз изменений объемов и направлений экспорта и импорта увязан с прогнозом грузопотоков", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что вторым направлением станет поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях, а третьим — обеспечение технологической самостоятельности. Отдельный приоритет получит цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и программного обеспечения, уточнили в Министерстве.
Помимо этого, правительство намерено развивать финансовую систему и оказывать поддержку частным инвесторам.
Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин
провел сводную стратегическую сессию по основным направлениям экономической политики в условиях санкционного давления. В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.