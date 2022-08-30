https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813151418.html
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики - РИА Новости, 30.08.2022
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики
Необходимо принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:29
2022-08-30T14:29
2022-08-30T14:38
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Необходимо принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Главная задача сейчас - принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста, и для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного", - сказал премьер на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".
https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813109374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:29 30.08.2022 (обновлено: 14:38 30.08.2022)
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики
Мишустин призвал принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики