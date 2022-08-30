Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813151418.html
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики - РИА Новости, 30.08.2022
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики
Необходимо принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:29
2022-08-30T14:38
экономика
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_110:0:2765:1494_1920x0_80_0_0_9cd77b6ea57fec2725513f897f6261b5.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Необходимо принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Главная задача сейчас - принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста, и для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного", - сказал премьер на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".
https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813109374.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_63cca98e65a3ee411fc816dcbb132d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:29 30.08.2022 (обновлено: 14:38 30.08.2022)
 
Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики

Мишустин призвал принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Необходимо принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Главная задача сейчас - принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста, и для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного", - сказал премьер на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12:43
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала