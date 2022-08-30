https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813151418.html

Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики

Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики - РИА Новости, 30.08.2022

Мишустин призвал принять меры по восстановлению темпов роста экономики

Необходимо принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:29

2022-08-30T14:29

2022-08-30T14:38

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_110:0:2765:1494_1920x0_80_0_0_9cd77b6ea57fec2725513f897f6261b5.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Необходимо принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Главная задача сейчас - принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста, и для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного", - сказал премьер на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813109374.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия