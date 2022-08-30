https://ria.ru/20220830/ekologiya-1813035202.html

Росприроднадзор проведет уроки "Экологии" во всех субъектах России

Росприроднадзор проведет уроки "Экологии" во всех субъектах России - РИА Новости, 30.08.2022

Росприроднадзор проведет уроки "Экологии" во всех субъектах России

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования стала партнером Всероссийской просветительской акции "Поделись своим Знанием", которую проведет с 1 по... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:00

2022-08-30T10:00

2022-08-30T14:36

общество

светлана радионова

экология

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800040477_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_d9cc6c8efb8eb93ce565bdccb6e1cd3d.jpg

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования стала партнером Всероссийской просветительской акции "Поделись своим Знанием", которую проведет с 1 по 9 сентября Российское общество "Знание", руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова даст открытый урок "Экологии" на Камчатке, а специалисты службы проведут аналогичные активности во всех субъектах РФ, сообщает пресс-служба ведомства."Росприроднадзор поддержал акцию "Поделись своим Знанием", и я как глава Службы проведу урок "Экологии" на Камчатке. Наши подразделения на всей территории Российской Федерации поддержат эту акцию и также проведут свои уроки. Мы делимся знаниями, потому что считаем, что экология – дело каждого. Мы проводим премию службы с одноименным названием, в которой уже 25 тысяч участников в этом году и более 20 стран мира для того, чтобы делиться своими знаниями, рассказывать про экологию, а значит сохранять будущее", - сказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.По информации пресс-службы, в рамках акции "Поделись своим Знанием" ученые, историки, государственные и общественные деятели, специалисты в сфере культуры и спорта во всех регионах страны проведут уроки, лекции, мастер-классы, семинары, в которых расскажут об истории, достижениях науки и технологий, культуре и искусстве, медиа и маркетинге, благотворительности, экологии и пр. Главная цель акции – передача молодежи достоверных знаний как одной из ценностей современного общества. Предстоящая сентябрьская акция будет уже третьей, во время предыдущих двух акций прошло более 10 тысяч просветительских мероприятий, которые объединили свыше 200 тысяч участников разных возрастов.Как пояснила Радионова, уроки "Экологии" с участием сотрудников территориальных управлений службы во всех субъектах Российской Федерации позволят привлечь к вопросам заботы об окружающей среде свыше 2,5 тысяч детей и подростков. Она добавила, что премия службы "Экология – дело каждого" была создана для экологического просвещения молодежи и будущего поколения, которое сможет осмысленно подходить к вопросам сбережения природы и охраны окружающей среды, если экологические привычки для них станут нормой жизни.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором весной прошлого года. Дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет могут присылать свои работы для участия в 9 номинациях: "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение", "Экосемья" и "Экошкола". Подать заявки на сайт экологияделокаждого.рф. необходимо до 1 октября этого года.Победителей премии и обладателей специальных призов от жюри и партнеров проекта ждут смартфоны, планшеты, денежные сертификаты, путевки во Всероссийский детский центр "Орленок", путешествия по России, а также поощрительные подарки.Генеральным партнером проекта стало АНО "Центр "Арктические инициативы". Федеральные партнеры: АО "РНГ", АО "ОХК "Уралхим", ООО "Хартия", ВДЦ "Орленок", Московский зоопарк, гранд отель "Жемчужина". Генеральный информационный партнер премии – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнер – Business FM.

https://ria.ru/20220802/sotrudnichestvo-1806602560.html

https://ria.ru/20220601/fleshmob-1792356346.html

https://ria.ru/20220823/ekologiya-1811485218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, светлана радионова, экология, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)