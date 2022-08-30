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Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке

Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке - РИА Новости, 30.08.2022

Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом выразил готовность способствовать деэскалации ситуации в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T02:41

2022-08-30T02:41

2022-08-30T02:41

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египет

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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом выразил готовность способствовать деэскалации ситуации в стране, где продолжаются столкновения, сообщает канцелярия египетского лидера.В настоящий момент в "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Жертвами столкновений, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ирак, египет