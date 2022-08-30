https://ria.ru/20220830/egipet-1813045554.html
Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке
Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке - РИА Новости, 30.08.2022
Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом выразил готовность способствовать деэскалации ситуации в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T02:41
2022-08-30T02:41
2022-08-30T02:41
в мире
ирак
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813045432_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_717a708cf87e6fb1f5cbb82700f93e39.jpg
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом выразил готовность способствовать деэскалации ситуации в стране, где продолжаются столкновения, сообщает канцелярия египетского лидера.В настоящий момент в "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Жертвами столкновений, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.
https://ria.ru/20220830/guterresh-1813039746.html
ирак
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813045432_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3863f885d5103dace047cd15067c4ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, египет
Президент Египта выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке
Президент Египта ас-Сиси выразил готовность способствовать деэскалации в Ираке
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом выразил готовность способствовать деэскалации ситуации в стране, где продолжаются столкновения, сообщает канцелярия египетского лидера.
В настоящий момент в "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада
идут ожесточенные бои между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Жертвами столкновений, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.
"Президент во время телефонного разговора подчеркнул полную поддержку Египта Ираку в нынешних обстоятельствах… выразив готовность Египта вместе с арабскими братьями внести свой вклад в любые совместные усилия по прекращению эскалации и конфронтации", - говорится в сообщении канцелярии ас-Сиси.
Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.
Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.