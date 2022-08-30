Рейтинг@Mail.ru
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220830/eggleston-1813116446.html
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон - РИА Новости, 30.08.2022
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон
Скончался аниматор Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет, сообщает Deadline со ссылкой на студию Pixar. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:40
2022-08-30T13:41
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813112899_0:126:1512:977_1920x0_80_0_0_f30b407a7ab1096c411890174298ac9d.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скончался аниматор Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет, сообщает Deadline со ссылкой на студию Pixar.Причина смерти — рак поджелудочной железы. "Pixar и весь мир будет вечно тебе благодарен", — заявили в кинокомпании. Эгглстон был художественным руководителем таких культовых пиксаровских проектов, как "Тачки", "Суперсемейка", "Приключения Флика", первая и вторая часть "Истории игрушек". Также он участвовал в создании анимационных лент "Душа", "Вверх", "Корпорация монстров", "Рататуй", "В поисках Немо" и второй части "Суперсемейки". Он работал и над созданием диснеевских мультфильмов "Покахонтас", "Король Лев", "Аладдин". В 2002 году Эгглстон получил "Оскар" со свой короткометражный анимационный фильм "О птичках".
https://ria.ru/20220801/carroll-1806354154.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813112899_0:0:1512:1134_1920x0_80_0_0_8bf25c232416688893fcc77870fbe4fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
13:40 30.08.2022 (обновлено: 13:41 30.08.2022)
 
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон

Один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон умер в возрасте 56 лет

© AFP 2022 / Lee CelanoРальф Эгглстон
Ральф Эгглстон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Lee Celano
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скончался аниматор Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет, сообщает Deadline со ссылкой на студию Pixar.
Причина смерти — рак поджелудочной железы.
"Pixar и весь мир будет вечно тебе благодарен", — заявили в кинокомпании.
Эгглстон был художественным руководителем таких культовых пиксаровских проектов, как "Тачки", "Суперсемейка", "Приключения Флика", первая и вторая часть "Истории игрушек". Также он участвовал в создании анимационных лент "Душа", "Вверх", "Корпорация монстров", "Рататуй", "В поисках Немо" и второй части "Суперсемейки".
Он работал и над созданием диснеевских мультфильмов "Покахонтас", "Король Лев", "Аладдин".
В 2002 году Эгглстон получил "Оскар" со свой короткометражный анимационный фильм "О птичках".
Кадр из мультфильма Русалочка
1 августа, 12:25Культура
Умерла актриса, озвучившая ведьму Урсулу в диснеевской "Русалочке"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала