https://ria.ru/20220830/eggleston-1813116446.html
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон - РИА Новости, 30.08.2022
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон
Скончался аниматор Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет, сообщает Deadline со ссылкой на студию Pixar. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:40
2022-08-30T13:40
2022-08-30T13:41
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813112899_0:126:1512:977_1920x0_80_0_0_f30b407a7ab1096c411890174298ac9d.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скончался аниматор Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет, сообщает Deadline со ссылкой на студию Pixar.Причина смерти — рак поджелудочной железы. "Pixar и весь мир будет вечно тебе благодарен", — заявили в кинокомпании. Эгглстон был художественным руководителем таких культовых пиксаровских проектов, как "Тачки", "Суперсемейка", "Приключения Флика", первая и вторая часть "Истории игрушек". Также он участвовал в создании анимационных лент "Душа", "Вверх", "Корпорация монстров", "Рататуй", "В поисках Немо" и второй части "Суперсемейки". Он работал и над созданием диснеевских мультфильмов "Покахонтас", "Король Лев", "Аладдин". В 2002 году Эгглстон получил "Оскар" со свой короткометражный анимационный фильм "О птичках".
https://ria.ru/20220801/carroll-1806354154.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813112899_0:0:1512:1134_1920x0_80_0_0_8bf25c232416688893fcc77870fbe4fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
13:40 30.08.2022 (обновлено: 13:41 30.08.2022)
Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон
Один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон умер в возрасте 56 лет
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Скончался аниматор Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет, сообщает
Deadline со ссылкой на студию Pixar.
Причина смерти — рак поджелудочной железы.
"Pixar и весь мир будет вечно тебе благодарен", — заявили в кинокомпании.
Эгглстон был художественным руководителем таких культовых пиксаровских проектов, как "Тачки", "Суперсемейка", "Приключения Флика", первая и вторая часть "Истории игрушек". Также он участвовал в создании анимационных лент "Душа", "Вверх", "Корпорация монстров", "Рататуй", "В поисках Немо" и второй части "Суперсемейки".
Он работал и над созданием диснеевских мультфильмов "Покахонтас", "Король Лев", "Аладдин".
В 2002 году Эгглстон получил "Оскар" со свой короткометражный анимационный фильм "О птичках".