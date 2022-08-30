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Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон

Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон - РИА Новости, 30.08.2022

Умер один из создателей "Истории игрушек" и "Короля Льва" Ральф Эгглстон

Скончался аниматор Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет, сообщает Deadline со ссылкой на студию Pixar. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:40

2022-08-30T13:40

2022-08-30T13:41

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Скончался аниматор Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет, сообщает Deadline со ссылкой на студию Pixar.Причина смерти — рак поджелудочной железы. "Pixar и весь мир будет вечно тебе благодарен", — заявили в кинокомпании. Эгглстон был художественным руководителем таких культовых пиксаровских проектов, как "Тачки", "Суперсемейка", "Приключения Флика", первая и вторая часть "Истории игрушек". Также он участвовал в создании анимационных лент "Душа", "Вверх", "Корпорация монстров", "Рататуй", "В поисках Немо" и второй части "Суперсемейки". Он работал и над созданием диснеевских мультфильмов "Покахонтас", "Король Лев", "Аладдин". В 2002 году Эгглстон получил "Оскар" со свой короткометражный анимационный фильм "О птичках".

https://ria.ru/20220801/carroll-1806354154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды