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Биография Захария Джиоева

Биография Захария Джиоева - РИА Новости, 30.08.2022

Биография Захария Джиоева

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Тенгизович Джиоев родился 6 апреля 1977 года в городе Ивантеевке... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:39

2022-08-30T11:39

2022-08-30T11:39

справки

отставки и назначения - новости

захарий джиоев

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Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Тенгизович Джиоев родился 6 апреля 1977 года в городе Ивантеевке Московской области.В 1998 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Позднее – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Прошел обучение по программе Executive MBA Стокгольмской школы экономики в России.В 1999-2010 годах работал на различных должностях в коммерческом секторе.С января 2011 года – заместитель начальника управления экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).В 2015 году возглавил управление экономики и финансов Росморречфлота.4 марта 2019 года Джиоев был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. 29 августа 2022 года распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина Захарий Джиоев был назначен руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, отставки и назначения - новости, захарий джиоев