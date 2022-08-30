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Биография Захария Джиоева
Биография Захария Джиоева - РИА Новости, 30.08.2022
Биография Захария Джиоева
Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Тенгизович Джиоев родился 6 апреля 1977 года в городе Ивантеевке... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:39
2022-08-30T11:39
2022-08-30T11:39
справки
отставки и назначения - новости
захарий джиоев
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Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Тенгизович Джиоев родился 6 апреля 1977 года в городе Ивантеевке Московской области.В 1998 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Позднее – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Прошел обучение по программе Executive MBA Стокгольмской школы экономики в России.В 1999-2010 годах работал на различных должностях в коммерческом секторе.С января 2011 года – заместитель начальника управления экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).В 2015 году возглавил управление экономики и финансов Росморречфлота.4 марта 2019 года Джиоев был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. 29 августа 2022 года распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина Захарий Джиоев был назначен руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, отставки и назначения - новости, захарий джиоев
Справки, Отставки и назначения - Новости, Захарий Джиоев
Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Тенгизович Джиоев родился 6 апреля 1977 года
в городе Ивантеевке
Московской области.
В 1998 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Позднее – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Прошел обучение по программе Executive MBA Стокгольмской школы экономики в России.
В 1999-2010 годах работал на различных должностях в коммерческом секторе.
С января 2011 года – заместитель начальника управления экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
В 2015 году возглавил управление экономики и финансов Росморречфлота.
4 марта 2019 года Джиоев был назначен
заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
29 августа 2022 года распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина Захарий Джиоев был назначен
руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников