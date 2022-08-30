https://ria.ru/20220830/dtp-1813284312.html

На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП

На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП - РИА Новости, 30.08.2022

На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП

Гулькевичский районный суд на Кубани дал 6 лет колонии общего режима бывшему сотруднику Росгвардии Александру Кошелеву за ДТП, в котором погиб ребенок, сообщили РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:43

2022-08-30T22:43

2022-08-30T22:43

происшествия

кавказский район

дтп

краснодарский край

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 30 авг – РИА Новости. Гулькевичский районный суд на Кубани дал 6 лет колонии общего режима бывшему сотруднику Росгвардии Александру Кошелеву за ДТП, в котором погиб ребенок, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Отмечается, что 5 мая Кошелев, занимавший тогда должность полицейского в отделе вневедомственной охраны по Кавказскому району, ехал пьяным на машине Hyundai Accent и насмерть сбил пешехода 2007 года рождения."Суд счел вину подсудимого доказанной. Кошелев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.С Кошелева в пользу потерпевших взыскали 1,6 миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813218896.html

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происшествия, кавказский район, дтп, краснодарский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)