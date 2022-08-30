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На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП
На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП - РИА Новости, 30.08.2022
На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП
Гулькевичский районный суд на Кубани дал 6 лет колонии общего режима бывшему сотруднику Росгвардии Александру Кошелеву за ДТП, в котором погиб ребенок, сообщили РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:43
2022-08-30T22:43
2022-08-30T22:43
происшествия
кавказский район
дтп
краснодарский край
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 30 авг – РИА Новости. Гулькевичский районный суд на Кубани дал 6 лет колонии общего режима бывшему сотруднику Росгвардии Александру Кошелеву за ДТП, в котором погиб ребенок, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Отмечается, что 5 мая Кошелев, занимавший тогда должность полицейского в отделе вневедомственной охраны по Кавказскому району, ехал пьяным на машине Hyundai Accent и насмерть сбил пешехода 2007 года рождения."Суд счел вину подсудимого доказанной. Кошелев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.С Кошелева в пользу потерпевших взыскали 1,6 миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.
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происшествия, кавказский район, дтп, краснодарский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кавказский район, ДТП, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП
На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за пьяное смертельное ДТП с ребенком