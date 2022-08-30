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На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав - РИА Новости, 30.08.2022
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На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав
На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав - РИА Новости, 30.08.2022
На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав
Лишённый водительских прав житель Алтайского края пьяным катал своих детей на автомобиле и попал в ДТП: младенец погиб на месте, старший ребёнок получил травмы, РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:00
2022-08-30T19:04
происшествия
алтайский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Лишённый водительских прав житель Алтайского края пьяным катал своих детей на автомобиле и попал в ДТП: младенец погиб на месте, старший ребёнок получил травмы, сообщают в СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Петропавловского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)", - информирует следствие.По данным СК, вечером 29 августа мужчина за рулем ВАЗ-1111 в Петропавловском районе не справился с управлением, машина опрокинулась. "В результате ДТП его 11-летний сын получил телесные повреждения, а полугодовалая дочь от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.При освидетельствовании установлено, что мужчина был пьян, указывает следствие. Ранее его не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишили прав."В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу… По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен прокурором Петропавловского района на особый контроль", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20220628/dtp-1798611228.html
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
19:00 30.08.2022 (обновлено: 19:04 30.08.2022)
 
На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав

Пьяный житель Алтая без прав катал детей на "Оке" и попал в ДТП, его дочь погибла

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Лишённый водительских прав житель Алтайского края пьяным катал своих детей на автомобиле и попал в ДТП: младенец погиб на месте, старший ребёнок получил травмы, сообщают в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Петропавловского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)", - информирует следствие.
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По данным СК, вечером 29 августа мужчина за рулем ВАЗ-1111 в Петропавловском районе не справился с управлением, машина опрокинулась. "В результате ДТП его 11-летний сын получил телесные повреждения, а полугодовалая дочь от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
При освидетельствовании установлено, что мужчина был пьян, указывает следствие. Ранее его не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишили прав.
"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу… По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен прокурором Петропавловского района на особый контроль", - отмечают в СУСК.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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