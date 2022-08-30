19:00 30.08.2022 (обновлено: 19:04 30.08.2022)
На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав
Пьяный житель Алтая без прав катал детей на "Оке" и попал в ДТП, его дочь погибла
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Лишённый водительских прав житель Алтайского края пьяным катал своих детей на автомобиле и попал в ДТП: младенец погиб на месте, старший ребёнок получил травмы, сообщают в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Петропавловского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)", - информирует следствие.
По данным СК, вечером 29 августа мужчина за рулем ВАЗ-1111 в Петропавловском районе не справился с управлением, машина опрокинулась. "В результате ДТП его 11-летний сын получил телесные повреждения, а полугодовалая дочь от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
При освидетельствовании установлено, что мужчина был пьян, указывает следствие. Ранее его не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишили прав.
"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу… По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен прокурором Петропавловского района на особый контроль", - отмечают в СУСК.