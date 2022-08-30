https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html

На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав

На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав - РИА Новости, 30.08.2022

На Алтае ребенок погиб в ДТП по вине пьяного отца без прав

Лишённый водительских прав житель Алтайского края пьяным катал своих детей на автомобиле и попал в ДТП: младенец погиб на месте, старший ребёнок получил травмы, РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:00

2022-08-30T19:00

2022-08-30T19:04

происшествия

алтайский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Лишённый водительских прав житель Алтайского края пьяным катал своих детей на автомобиле и попал в ДТП: младенец погиб на месте, старший ребёнок получил травмы, сообщают в СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Петропавловского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)", - информирует следствие.По данным СК, вечером 29 августа мужчина за рулем ВАЗ-1111 в Петропавловском районе не справился с управлением, машина опрокинулась. "В результате ДТП его 11-летний сын получил телесные повреждения, а полугодовалая дочь от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.При освидетельствовании установлено, что мужчина был пьян, указывает следствие. Ранее его не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишили прав."В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу… По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен прокурором Петропавловского района на особый контроль", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20220628/dtp-1798611228.html

https://ria.ru/20220602/dtp-1792589345.html

алтайский край

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)