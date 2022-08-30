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В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков - РИА Новости, 30.08.2022
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В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков
В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков - РИА Новости, 30.08.2022
В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков
Семьям медиков, погибших в ДТП в Ярославской области, выплатят по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона, сообщил врио губернатора Михаил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:04
2022-08-30T17:04
происшествия
дтп
россия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Семьям медиков, погибших в ДТП в Ярославской области, выплатят по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона, сообщил врио губернатора Михаил Евраев."Семьям погибших выплатим по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства", - написал Евраев в своем Telegram-канале.Во вторник на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района в районе деревни Воробино столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП разлилось топливо, загорелись одноэтажный жилой дом и хозяйственная постройка, погибли четыре человека – бригада медиков и водитель бензовоза.
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Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
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происшествия, дтп, россия, ярославская область, видео
Происшествия, ДТП, Россия, Ярославская область
В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Семьям медиков, погибших в ДТП в Ярославской области, выплатят по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона, сообщил врио губернатора Михаил Евраев.
2022-08-30T17:04
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PT0M38S
17:04 30.08.2022
 
В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков

Врио губернатора Евраев: семьям медиков, погибших в ДТП, выплатят по полмиллиона рублей

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ярославской области / Перейти в фотобанкМесто ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ярославской области
Перейти в фотобанк
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Семьям медиков, погибших в ДТП в Ярославской области, выплатят по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона, сообщил врио губернатора Михаил Евраев.
"Семьям погибших выплатим по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Во вторник на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района в районе деревни Воробино столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП разлилось топливо, загорелись одноэтажный жилой дом и хозяйственная постройка, погибли четыре человека – бригада медиков и водитель бензовоза.
 
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