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В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков

В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков - РИА Новости, 30.08.2022

В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков

Семьям медиков, погибших в ДТП в Ярославской области, выплатят по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона, сообщил врио губернатора Михаил... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:04

2022-08-30T17:04

2022-08-30T17:04

происшествия

дтп

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Семьям медиков, погибших в ДТП в Ярославской области, выплатят по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона, сообщил врио губернатора Михаил Евраев."Семьям погибших выплатим по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства", - написал Евраев в своем Telegram-канале.Во вторник на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района в районе деревни Воробино столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП разлилось топливо, загорелись одноэтажный жилой дом и хозяйственная постройка, погибли четыре человека – бригада медиков и водитель бензовоза.

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Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь 2022-08-30T17:04 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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