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В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков
В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков - РИА Новости, 30.08.2022
В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков
Семьям медиков, погибших в ДТП в Ярославской области, выплатят по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона, сообщил врио губернатора Михаил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:04
2022-08-30T17:04
2022-08-30T17:04
происшествия
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ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Семьям медиков, погибших в ДТП в Ярославской области, выплатят по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона, сообщил врио губернатора Михаил Евраев."Семьям погибших выплатим по 500 тысяч рублей из резервного фонда правительства", - написал Евраев в своем Telegram-канале.Во вторник на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района в районе деревни Воробино столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП разлилось топливо, загорелись одноэтажный жилой дом и хозяйственная постройка, погибли четыре человека – бригада медиков и водитель бензовоза.
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Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
2022-08-30T17:04
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, дтп, россия, ярославская область, видео
Происшествия, ДТП, Россия, Ярославская область
В Ярославской области выплатят компенсацию семьям погибших в ДТП медиков
Врио губернатора Евраев: семьям медиков, погибших в ДТП, выплатят по полмиллиона рублей