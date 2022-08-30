https://ria.ru/20220830/dtp-1813199076.html

Стала известна причина ДТП со скорой и бензовозом в Ярославской области

Стала известна причина ДТП со скорой и бензовозом в Ярославской области - РИА Новости, 30.08.2022

Стала известна причина ДТП со скорой и бензовозом в Ярославской области

ДТП с погибшими медиками в Ярославской области, по предварительным данным, произошло из-за того, что водитель бензовоза выехал на полосу встречного движения,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:23

2022-08-30T16:23

2022-08-30T16:53

происшествия

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. ДТП с погибшими медиками в Ярославской области, по предварительным данным, произошло из-за того, что водитель бензовоза выехал на полосу встречного движения, сообщило УМВД по региону."По информации УГИБДД УМВД России по Ярославской области, водитель автомобиля-цистерны выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем скорой медицинской помощи Fiat", - говорится в сообщении.После этого, по данным полиции, в заднюю часть автомобиля Fiat въехал легковой автомобиль. Произошло возгорание автомобилей, огонь перекинулся на два строения.По данным СУСК России по Ярославской области, водителю бензовоза было 49 лет, погибшие медики – 66-летний мужчина и женщины в возрасте 36 и 60 лет, все они сотрудники Ярославской центральной районной больницы."В настоящее время на месте работают сотрудники… криминалистического центра СК России и регионального следственного управления, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрошены очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении следственного управления.Во вторник на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района в районе деревни Воробино столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием одноэтажного жилого дома и хозяйственной постройки. Погибли четыре человека – бригада медиков и водитель бензовоза. На данный момент, как сообщили в МЧС РФ, открытое пламя на месте ДТП потушили.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813122668.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь 2022-08-30T16:23 true PT0M38S

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Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)