16:23 30.08.2022 (обновлено: 16:53 30.08.2022)
Стала известна причина ДТП со скорой и бензовозом в Ярославской области
МВД назвало выезд бензовоза на встречку причиной ДТП со скорой в Ярославской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ярославской области / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. ДТП с погибшими медиками в Ярославской области, по предварительным данным, произошло из-за того, что водитель бензовоза выехал на полосу встречного движения, сообщило УМВД по региону.
"По информации УГИБДД УМВД России по Ярославской области, водитель автомобиля-цистерны выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем скорой медицинской помощи Fiat", - говорится в сообщении.
После этого, по данным полиции, в заднюю часть автомобиля Fiat въехал легковой автомобиль. Произошло возгорание автомобилей, огонь перекинулся на два строения.
По данным СУСК России по Ярославской области, водителю бензовоза было 49 лет, погибшие медики – 66-летний мужчина и женщины в возрасте 36 и 60 лет, все они сотрудники Ярославской центральной районной больницы.
"В настоящее время на месте работают сотрудники… криминалистического центра СК России и регионального следственного управления, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрошены очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении следственного управления.
Во вторник на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района в районе деревни Воробино столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием одноэтажного жилого дома и хозяйственной постройки. Погибли четыре человека – бригада медиков и водитель бензовоза. На данный момент, как сообщили в МЧС РФ, открытое пламя на месте ДТП потушили.