https://ria.ru/20220830/dtp-1813137410.html
Пожарные потушили открытое горение на месте ДТП с бензовозом под Ярославлем
Пожарные потушили открытое горение на месте ДТП с бензовозом под Ярославлем - РИА Новости, 30.08.2022
Пожарные потушили открытое горение на месте ДТП с бензовозом под Ярославлем
Открытое горение на месте крупного ДТП бензовоза и скорой помощи в Ярославской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:02
2022-08-30T14:02
2022-08-30T14:02
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Открытое горение на месте крупного ДТП бензовоза и скорой помощи в Ярославской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.45 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Пожар начался на территории дома и хозяйственной постройки после столкновения бензовоза, "скорой" и легковушки, в результате которого погибли четыре человека - по словам врио губернатора Михаила Евраева и данным ГУМЧС, это бригада медиков и водитель грузовика. В результате ДТП из бензовоза разлилось и загорелось топливо.
https://ria.ru/20220830/dtp-1813122668.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ярославская область
Пожарные потушили открытое горение на месте ДТП с бензовозом под Ярославлем
Пожарные потушили открытое горение на месте ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем