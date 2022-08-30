https://ria.ru/20220830/dtp-1813137410.html

Пожарные потушили открытое горение на месте ДТП с бензовозом под Ярославлем

Пожарные потушили открытое горение на месте ДТП с бензовозом под Ярославлем - РИА Новости, 30.08.2022

Пожарные потушили открытое горение на месте ДТП с бензовозом под Ярославлем

Открытое горение на месте крупного ДТП бензовоза и скорой помощи в Ярославской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:02

2022-08-30T14:02

2022-08-30T14:02

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославская область

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Открытое горение на месте крупного ДТП бензовоза и скорой помощи в Ярославской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.45 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Пожар начался на территории дома и хозяйственной постройки после столкновения бензовоза, "скорой" и легковушки, в результате которого погибли четыре человека - по словам врио губернатора Михаила Евраева и данным ГУМЧС, это бригада медиков и водитель грузовика. В результате ДТП из бензовоза разлилось и загорелось топливо.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813122668.html

ярославская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область