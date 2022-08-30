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Водитель бензовоза стал четвертой жертвой ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 30.08.2022
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Водитель бензовоза стал четвертой жертвой ДТП в Ярославской области
Водитель бензовоза стал четвертой жертвой ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 30.08.2022
Водитель бензовоза стал четвертой жертвой ДТП в Ярославской области
Четвертый погибший обнаружен на месте ДТП с бензовозом и скорой в Ярославской области, предположительно, это водитель грузовика, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:31
2022-08-30T13:31
происшествия
ярославская область
михаил евраев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Четвертый погибший обнаружен на месте ДТП с бензовозом и скорой в Ярославской области, предположительно, это водитель грузовика, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием, загорелись два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три человека погибли. Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков.
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происшествия, ярославская область, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Михаил Евраев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:31 30.08.2022
 
Водитель бензовоза стал четвертой жертвой ДТП в Ярославской области

Тело погибшего водителя бензовоза нашли на месте ДТП со скорой в Ярославской области

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Ярославской области / Перейти в фотобанкМесто ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Ярославской области
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Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Четвертый погибший обнаружен на месте ДТП с бензовозом и скорой в Ярославской области, предположительно, это водитель грузовика, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"В ходе тушения бензовоза обнаружено четвертое тело погибшего, предположительно, водителя", - сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием, загорелись два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три человека погибли. Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков.
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12:16
В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП
 
ПроисшествияЯрославская областьМихаил ЕвраевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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