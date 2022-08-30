https://ria.ru/20220830/dtp-1813122240.html

Водитель бензовоза стал четвертой жертвой ДТП в Ярославской области

Водитель бензовоза стал четвертой жертвой ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 30.08.2022

Водитель бензовоза стал четвертой жертвой ДТП в Ярославской области

Четвертый погибший обнаружен на месте ДТП с бензовозом и скорой в Ярославской области, предположительно, это водитель грузовика, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:31

2022-08-30T13:31

2022-08-30T13:31

происшествия

ярославская область

михаил евраев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Четвертый погибший обнаружен на месте ДТП с бензовозом и скорой в Ярославской области, предположительно, это водитель грузовика, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых - скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием, загорелись два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три человека погибли. Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813102048.html

ярославская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)