https://ria.ru/20220830/dtp-1813102048.html

В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП

В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП - РИА Новости, 30.08.2022

В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием скорой помощи и бензовоза в Ярославской области, в котором погибла бригада медиков,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:16

2022-08-30T12:16

2022-08-30T12:46

происшествия

ярославская область

ярославский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием скорой помощи и бензовоза в Ярославской области, в котором погибла бригада медиков, сообщает СУСК России по региону.Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием, загорелись два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три человека погибли. Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков."Тридцатого августа текущего года в деревне Воробино Ярославского района на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с участием бензовоза, машины скорой помощи и легкового автомобиля, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении СУСК по региону."По факту произошедшего следственными органами… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - информирует СУСК.Прокуратура Ярославской области заявила о проведении проверки по факту ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в настоящее время спасатели продолжают работу на месте ДТП, в частности, извлекают водителя бензовоза из машины.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

ярославская область

ярославский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, ярославский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)