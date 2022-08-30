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В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП - РИА Новости, 30.08.2022
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В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП
В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП - РИА Новости, 30.08.2022
В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием скорой помощи и бензовоза в Ярославской области, в котором погибла бригада медиков,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:16
2022-08-30T12:46
происшествия
ярославская область
ярославский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием скорой помощи и бензовоза в Ярославской области, в котором погибла бригада медиков, сообщает СУСК России по региону.Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием, загорелись два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три человека погибли. Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков."Тридцатого августа текущего года в деревне Воробино Ярославского района на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с участием бензовоза, машины скорой помощи и легкового автомобиля, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении СУСК по региону."По факту произошедшего следственными органами… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - информирует СУСК.Прокуратура Ярославской области заявила о проведении проверки по факту ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в настоящее время спасатели продолжают работу на месте ДТП, в частности, извлекают водителя бензовоза из машины.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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происшествия, ярославская область, ярославский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Ярославский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:16 30.08.2022 (обновлено: 12:46 30.08.2022)
 
В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП

СК возбудил дело после ДТП с бензовозом в Ярославской области, где погибла бригада скорой

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ярославской области / Перейти в фотобанкМесто ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ярославской области
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Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием скорой помощи и бензовоза в Ярославской области, в котором погибла бригада медиков, сообщает СУСК России по региону.
Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием, загорелись два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три человека погибли. Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков.
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Ярославской области / Перейти в фотобанкМесто ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Ярославской области
Перейти в фотобанк
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
"Тридцатого августа текущего года в деревне Воробино Ярославского района на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с участием бензовоза, машины скорой помощи и легкового автомобиля, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении СУСК по региону.
"По факту произошедшего следственными органами… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - информирует СУСК.
Прокуратура Ярославской области заявила о проведении проверки по факту ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в настоящее время спасатели продолжают работу на месте ДТП, в частности, извлекают водителя бензовоза из машины.
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ПроисшествияЯрославская областьЯрославский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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