12:16 30.08.2022 (обновлено: 12:46 30.08.2022)
В Ярославской области возбудили дело после гибели бригады скорой в ДТП
СК возбудил дело после ДТП с бензовозом в Ярославской области, где погибла бригада скорой
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ярославской области / Перейти в фотобанкМесто ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием скорой помощи и бензовоза в Ярославской области, в котором погибла бригада медиков, сообщает СУСК России по региону.
Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля, один из которых скорая помощь. В результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим возгоранием, загорелись два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три человека погибли. Врио губернатора региона Михаил Евраев уточнил, что погибшие – бригада медиков.
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Ярославской области / Перейти в фотобанкМесто ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
Место ДТП в Ярославской области, где столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь
"Тридцатого августа текущего года в деревне Воробино Ярославского района на 14-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо" Ярославского района произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с участием бензовоза, машины скорой помощи и легкового автомобиля, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении СУСК по региону.
"По факту произошедшего следственными органами… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - информирует СУСК.
Прокуратура Ярославской области заявила о проведении проверки по факту ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - отмечается в сообщении.
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в настоящее время спасатели продолжают работу на месте ДТП, в частности, извлекают водителя бензовоза из машины.
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