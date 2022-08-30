https://ria.ru/20220830/dtp-1813072838.html
На востоке Москвы машина скорой опрокинулась после ДТП
На востоке Москвы машина скорой опрокинулась после ДТП - РИА Новости, 30.08.2022
На востоке Москвы машина скорой опрокинулась после ДТП
Авария с участием двух легковушек и "скорой" произошла на востоке Москвы, машина медиков в итоге опрокинулась, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:38
2022-08-30T10:38
2022-08-30T10:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авария с участием двух легковушек и "скорой" произошла на востоке Москвы, машина медиков в итоге опрокинулась, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Авария произошла на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы."Произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и двух легковых автомобилей. После столкновения автомобиль скорой помощи совершил опрокидывание", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших в аварии нет. Проводится административное расследование.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На востоке Москвы машина скорой опрокинулась после ДТП
Машина скорой помощи столкнулась с двумя легковушками и опрокинулась на востоке Москвы