Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС
Минобороны: Киев запустил по ЗАЭС четыре дрона, которые перехватили системы ПВО
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. С целью создания техногенной ядерной катастрофы Киев запустил по Запорожской АЭС четыре беспилотника, все они были сбиты, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами", - сказали в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что один дрон упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. "Разрушений и жертв удалось избежать", - отметили в министерстве.
Кроме того, сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. Обстрел вёлся с огневых позиций украинской артиллерии в районе Марганца Днепропетровской области.
"Ответным огнем российских Вооруженных сил огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме", - отметили в ведомстве.