https://ria.ru/20220830/drony-1813119749.html

Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС

Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.08.2022

Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС

С целью создания техногенной ядерной катастрофы Киев запустил по Запорожской АЭС четыре беспилотника, все они были сбиты, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:22

2022-08-30T13:22

2022-08-30T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

запорожская аэс

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. С целью создания техногенной ядерной катастрофы Киев запустил по Запорожской АЭС четыре беспилотника, все они были сбиты, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что один дрон упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. "Разрушений и жертв удалось избежать", - отметили в министерстве.Кроме того, сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. Обстрел вёлся с огневых позиций украинской артиллерии в районе Марганца Днепропетровской области."Ответным огнем российских Вооруженных сил огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, днепропетровская область, запорожская аэс