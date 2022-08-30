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Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.08.2022
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https://ria.ru/20220830/drony-1813119749.html
Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС
Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.08.2022
Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС
С целью создания техногенной ядерной катастрофы Киев запустил по Запорожской АЭС четыре беспилотника, все они были сбиты, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:22
2022-08-30T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. С целью создания техногенной ядерной катастрофы Киев запустил по Запорожской АЭС четыре беспилотника, все они были сбиты, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что один дрон упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. "Разрушений и жертв удалось избежать", - отметили в министерстве.Кроме того, сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. Обстрел вёлся с огневых позиций украинской артиллерии в районе Марганца Днепропетровской области."Ответным огнем российских Вооруженных сил огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Запорожская АЭС
13:22 30.08.2022
 
Российские системы ПВО перехватили четыре дрона ВСУ над Запорожской АЭС

Минобороны: Киев запустил по ЗАЭС четыре дрона, которые перехватили системы ПВО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. С целью создания техногенной ядерной катастрофы Киев запустил по Запорожской АЭС четыре беспилотника, все они были сбиты, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами", - сказали в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что один дрон упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. "Разрушений и жертв удалось избежать", - отметили в министерстве.
Кроме того, сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. Обстрел вёлся с огневых позиций украинской артиллерии в районе Марганца Днепропетровской области.
"Ответным огнем российских Вооруженных сил огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьЗапорожская АЭС
 
 
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