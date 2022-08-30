https://ria.ru/20220830/draka-1813060284.html

Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве

Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве - РИА Новости, 30.08.2022

Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве

Полиция в Москве после сообщения о драке в Коммунарке проводит проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:20

2022-08-30T09:20

2022-08-30T09:20

происшествия

москва

коммунарка (москва)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Полиция в Москве после сообщения о драке в Коммунарке проводит проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в СМИ появились видеозапись, на которой запечатлена драка нескольких мужчин. Некоторые из них, вооружившись палками, наносили друг другу удары. Всего в потасовке, судя по видео, участвовали не менее 10 человек.В пресс-службе главка агентству рассказали, что в полицию поступило сообщение о конфликте в Коммунарке."С заявлениями в полицию никто не обращался. В настоящее время информация о пострадавших также не поступала. По факту происшествия проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220827/draka-1812585650.html

москва

коммунарка (москва)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, коммунарка (москва), министерство внутренних дел рф (мвд россии)