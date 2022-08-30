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Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве - РИА Новости, 30.08.2022
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Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве
Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве - РИА Новости, 30.08.2022
Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве
Полиция в Москве после сообщения о драке в Коммунарке проводит проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:20
2022-08-30T09:20
происшествия
москва
коммунарка (москва)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Полиция в Москве после сообщения о драке в Коммунарке проводит проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в СМИ появились видеозапись, на которой запечатлена драка нескольких мужчин. Некоторые из них, вооружившись палками, наносили друг другу удары. Всего в потасовке, судя по видео, участвовали не менее 10 человек.В пресс-службе главка агентству рассказали, что в полицию поступило сообщение о конфликте в Коммунарке."С заявлениями в полицию никто не обращался. В настоящее время информация о пострадавших также не поступала. По факту происшествия проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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москва
коммунарка (москва)
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происшествия, москва, коммунарка (москва), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Коммунарка (Москва), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
09:20 30.08.2022
 
Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве

Полиция проверяет сообщение о драке на палках в Коммунарке в Новой Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Полиция в Москве после сообщения о драке в Коммунарке проводит проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в СМИ появились видеозапись, на которой запечатлена драка нескольких мужчин. Некоторые из них, вооружившись палками, наносили друг другу удары. Всего в потасовке, судя по видео, участвовали не менее 10 человек.
В пресс-службе главка агентству рассказали, что в полицию поступило сообщение о конфликте в Коммунарке.
"С заявлениями в полицию никто не обращался. В настоящее время информация о пострадавших также не поступала. По факту происшествия проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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