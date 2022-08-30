https://ria.ru/20220830/donbass-1813184635.html

Украинские войска обстреляли Зайцево, Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево, Горловку и Донецк - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево, Горловку и Донецк

Украинские войска в 14.45 мск обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:45

2022-08-30T15:45

2022-08-30T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

донецк (днр)

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 мск обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска за 12 минут обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

донецк (днр)

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, горловка, донецк (днр), донбасс, украина, вооруженные силы украины