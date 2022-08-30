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Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию - РИА Новости, 30.08.2022
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:02
2022-08-30T15:02
2022-08-30T15:02
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию, сообщает The Hollywood Reporter.Его посмотрели 10,2 миллиона зрителей. У премьерного выпуска показатель меньше на два процента — его посмотрели почти 10 миллионов пользователей. Первый эпизод называется — "Наследник Дракона", второй — "Порочный принц". "Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престола", снятой по книгам Джорджа Мартина. События в нем разворачиваются за несколько веков до финала оригинала. В центре — судьба дома Таргариенов. В шоу много интриг, связанных с борьбой за власть и Железный трон, а также драконов. Шоу уже продлили на второй сезон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, знаменитости, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), Джордж Мартин, Знаменитости, что посмотреть
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию
Второй эпизод "Дома Дракона" посмотрели на два процента больше зрителей, чем первый