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Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию - РИА Новости, 30.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220830/domdrakona-1813122179.html
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию - РИА Новости, 30.08.2022
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:02
2022-08-30T15:02
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию, сообщает The Hollywood Reporter.Его посмотрели 10,2 миллиона зрителей. У премьерного выпуска показатель меньше на два процента — его посмотрели почти 10 миллионов пользователей. Первый эпизод называется — "Наследник Дракона", второй — "Порочный принц". "Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престола", снятой по книгам Джорджа Мартина. События в нем разворачиваются за несколько веков до финала оригинала. В центре — судьба дома Таргариенов. В шоу много интриг, связанных с борьбой за власть и Железный трон, а также драконов. Шоу уже продлили на второй сезон.
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новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, знаменитости, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), Джордж Мартин, Знаменитости, что посмотреть
15:02 30.08.2022
 
Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию

Второй эпизод "Дома Дракона" посмотрели на два процента больше зрителей, чем первый

© HBO Max/YoutubeКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© HBO Max/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Второй эпизод "Дома Дракона" обогнал по просмотрам первую серию, сообщает The Hollywood Reporter.
Его посмотрели 10,2 миллиона зрителей. У премьерного выпуска показатель меньше на два процента — его посмотрели почти 10 миллионов пользователей.
Первый эпизод называется — "Наследник Дракона", второй — "Порочный принц".
"Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престола", снятой по книгам Джорджа Мартина. События в нем разворачиваются за несколько веков до финала оригинала. В центре — судьба дома Таргариенов. В шоу много интриг, связанных с борьбой за власть и Железный трон, а также драконов.
Шоу уже продлили на второй сезон.
Кадр из сериала Дом Дракона
24 августа, 15:26Культура
Звезда сериала "Дом Дракона" не хотел сниматься в этом шоу
 
КультураНовости культурыКино и сериалыИгра престолов (сериал)Джордж МартинЗнаменитостичто посмотреть
 
 
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