https://ria.ru/20220826/domdrakona-1812414460.html

Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон

Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон - РИА Новости, 26.08.2022

Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон

Создатели сериала "Дом дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:52

2022-08-26T19:52

2022-08-26T19:52

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Создатели сериала "Дом дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон."Дом дракона" продлен на второй сезон", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте сериала.Премьера первой серии состоялась 21 августа и показала рекордные рейтинги.Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов". Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов, которые находятся на пике своего могущества. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, что приводит к гражданской войне за Железный трон.

https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, что посмотреть , джордж мартин, игра престолов (сериал), кино и сериалы