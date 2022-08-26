https://ria.ru/20220826/domdrakona-1812414460.html
Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон
Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон - РИА Новости, 26.08.2022
Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон
Создатели сериала "Дом дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:52
2022-08-26T19:52
2022-08-26T19:52
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Создатели сериала "Дом дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон."Дом дракона" продлен на второй сезон", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте сериала.Премьера первой серии состоялась 21 августа и показала рекордные рейтинги.Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов". Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов, которые находятся на пике своего могущества. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, что приводит к гражданской войне за Железный трон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, что посмотреть , джордж мартин, игра престолов (сериал), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Джордж Мартин, Игра престолов (сериал), Кино и сериалы
Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон
Приквел "Игры престолов", "Дом дракона", продлен на второй сезон
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Создатели сериала "Дом дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон.
"Дом дракона" продлен на второй сезон", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Премьера первой серии состоялась 21 августа и показала рекордные рейтинги.
Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов". Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов, которые находятся на пике своего могущества. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, что приводит к гражданской войне за Железный трон.