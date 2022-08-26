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Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон - РИА Новости, 26.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220826/domdrakona-1812414460.html
Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон
Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон - РИА Новости, 26.08.2022
Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон
Создатели сериала "Дом дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:52
2022-08-26T19:52
культура
новости культуры
что посмотреть
джордж мартин
игра престолов (сериал)
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Создатели сериала "Дом дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон."Дом дракона" продлен на второй сезон", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте сериала.Премьера первой серии состоялась 21 августа и показала рекордные рейтинги.Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов". Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов, которые находятся на пике своего могущества. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, что приводит к гражданской войне за Железный трон.
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новости культуры, что посмотреть , джордж мартин, игра престолов (сериал), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Джордж Мартин, Игра престолов (сериал), Кино и сериалы
19:52 26.08.2022
 
Приквел "Игры престолов" продлен на второй сезон

Приквел "Игры престолов", "Дом дракона", продлен на второй сезон

© Фото : Ollie Upton/HBO Кадр из приквела "Игры престолов"
Кадр из приквела Игры престолов - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Ollie Upton/HBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Создатели сериала "Дом дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон.
"Дом дракона" продлен на второй сезон", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Премьера первой серии состоялась 21 августа и показала рекордные рейтинги.
Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов". Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов, которые находятся на пике своего могущества. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, что приводит к гражданской войне за Железный трон.
Кадр из сериала Дом дракона
21 августа, 08:00Культура
Самая ожидаемая премьера: стоит ли смотреть "Дом дракона"
 
КультураНовости культурычто посмотретьДжордж МартинИгра престолов (сериал)Кино и сериалы
 
 
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