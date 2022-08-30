https://ria.ru/20220830/dnr-1813203276.html

Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин

Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022

Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин

Союзные силы наступают при численном перевесе в пользу противника, в то время как согласно военной науке соотношение должно составлять 3,5-5 наступающих к... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:37

2022-08-30T16:37

2022-08-30T16:40

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вооруженные силы украины

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Союзные силы наступают при численном перевесе в пользу противника, в то время как согласно военной науке соотношение должно составлять 3,5-5 наступающих к одному обороняющемуся, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка", - заявил Басурин.

https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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