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Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/dnr-1813203276.html
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин
Союзные силы наступают при численном перевесе в пользу противника, в то время как согласно военной науке соотношение должно составлять 3,5-5 наступающих к... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:37
2022-08-30T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Союзные силы наступают при численном перевесе в пользу противника, в то время как согласно военной науке соотношение должно составлять 3,5-5 наступающих к одному обороняющемуся, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка", - заявил Басурин.
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Эдуард Басурин, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:37 30.08.2022 (обновлено: 16:40 30.08.2022)
 
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: союзные силы творят военную историю, наступая в меньшинстве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Союзные силы наступают при численном перевесе в пользу противника, в то время как согласно военной науке соотношение должно составлять 3,5-5 наступающих к одному обороняющемуся, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
"При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка", - заявил Басурин.
Бойцы союзных сил на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 12:56Специальная военная операция на Украине
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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