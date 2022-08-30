https://ria.ru/20220830/dnr-1813203276.html
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин
Союзные силы наступают при численном перевесе в пользу противника, в то время как согласно военной науке соотношение должно составлять 3,5-5 наступающих к... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:37
2022-08-30T16:37
2022-08-30T16:40
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Союзные силы наступают при численном перевесе в пользу противника, в то время как согласно военной науке соотношение должно составлять 3,5-5 наступающих к одному обороняющемуся, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."При наступательных действиях перевес в живой силе должен быть от 3,5 до 5 раз. У нас наступательные действия происходят при соотношении с противником менее единицы. Мы уже на данный момент творим военную историю, поэтому есть в этом задержка", - заявил Басурин.
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:37 30.08.2022 (обновлено: 16:40 30.08.2022)
Союзные силы в ДНР творят историю, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин: союзные силы творят военную историю, наступая в меньшинстве