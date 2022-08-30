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Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/dnr-1813201057.html
Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц
Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц - РИА Новости, 30.08.2022
Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц
Союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:31
2022-08-30T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."На данный момент мы смогли освободить 271 населенный пункт (в ДНР) - это с 24 февраля, с начала специальной военной операции. За последний месяц нами было освобождено больше 200 квадратных километров территории нашей республики. Это район Артемовска, это район Угледара, это район Донецка и Горловки", - заявил Басурин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Россия, Эдуард Басурин, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:31 30.08.2022
 
Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц

Представитель ДНР Басурин заявил об освобождении 200 квадратных километров за месяц

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
"На данный момент мы смогли освободить 271 населенный пункт (в ДНР) - это с 24 февраля, с начала специальной военной операции. За последний месяц нами было освобождено больше 200 квадратных километров территории нашей республики. Это район Артемовска, это район Угледара, это район Донецка и Горловки", - заявил Басурин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)РоссияЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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