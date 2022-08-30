https://ria.ru/20220830/dnr-1813201057.html

Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц

Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц - РИА Новости, 30.08.2022

Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц

Союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:31

2022-08-30T16:31

2022-08-30T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."На данный момент мы смогли освободить 271 населенный пункт (в ДНР) - это с 24 февраля, с начала специальной военной операции. За последний месяц нами было освобождено больше 200 квадратных километров территории нашей республики. Это район Артемовска, это район Угледара, это район Донецка и Горловки", - заявил Басурин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр