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Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц
Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц - РИА Новости, 30.08.2022
Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц
Союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:31
2022-08-30T16:31
2022-08-30T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Союзные силы за последний месяц освободили более 200 квадратных километров территории Донецкой Народной Республики, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."На данный момент мы смогли освободить 271 населенный пункт (в ДНР) - это с 24 февраля, с начала специальной военной операции. За последний месяц нами было освобождено больше 200 квадратных километров территории нашей республики. Это район Артемовска, это район Угледара, это район Донецка и Горловки", - заявил Басурин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Союзные силы освободили 200 квадратных километров территории ДНР за месяц
Представитель ДНР Басурин заявил об освобождении 200 квадратных километров за месяц