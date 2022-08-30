https://ria.ru/20220830/dnr-1813104779.html

Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР

Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР - РИА Новости, 30.08.2022

Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР

Союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе села Кодема в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил заместитель начальника управления Народной РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:27

2022-08-30T12:27

2022-08-30T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе села Кодема в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешна отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Об освобождении села союзными войсками сообщил накануне штаб территориальной обороны ДНР.Кодема располагается в 14 километрах от города Светлодарска. В конце мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что город перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса. Село также находится в 16 километрах от города Артемовска (Бахмута), важного транспортного узла, который пока находится на подконтрольной Украине территории ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр