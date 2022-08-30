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Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/dnr-1813104779.html
Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР
Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР - РИА Новости, 30.08.2022
Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР
Союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе села Кодема в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил заместитель начальника управления Народной РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:27
2022-08-30T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе села Кодема в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешна отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Об освобождении села союзными войсками сообщил накануне штаб территориальной обороны ДНР.Кодема располагается в 14 километрах от города Светлодарска. В конце мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что город перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса. Село также находится в 16 километрах от города Артемовска (Бахмута), важного транспортного узла, который пока находится на подконтрольной Украине территории ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220830/vertolet-1813057566.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:27 30.08.2022 (обновлено: 19:18 30.08.2022)
 
Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы в ДНР

Союзные силы отбили попытку контрнаступления украинских войск в районе Кодемы в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСлужащий НМ ДНР
Служащий НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Служащий НМ ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе села Кодема в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешна отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления украинских войск
Об освобождении села союзными войсками сообщил накануне штаб территориальной обороны ДНР.
Кодема располагается в 14 километрах от города Светлодарска. В конце мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что город перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса. Село также находится в 16 километрах от города Артемовска (Бахмута), важного транспортного узла, который пока находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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