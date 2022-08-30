https://ria.ru/20220830/dnr-1813075503.html

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 30.08.2022

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция ДНР заявила во вторник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли два танка, беспилотник и более 30 националистов. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:46

2022-08-30T10:46

2022-08-30T10:46

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила во вторник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли два танка, беспилотник и более 30 националистов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: два танка, один БПЛА, четыре единицы бронированной и специальной техники, а также позиция минометного расчета. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила две артиллерийские установки, два беспилотника, полевой артиллерийский склад, потери украинских войск составляли более 40 националистов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр