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Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 30.08.2022
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР заявила во вторник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли два танка, беспилотник и более 30 националистов. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:46
2022-08-30T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила во вторник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли два танка, беспилотник и более 30 националистов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: два танка, один БПЛА, четыре единицы бронированной и специальной техники, а также позиция минометного расчета. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила две артиллерийские установки, два беспилотника, полевой артиллерийский склад, потери украинских войск составляли более 40 националистов.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:46 30.08.2022
 
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в два танка и более 30 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила во вторник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли два танка, беспилотник и более 30 националистов.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: два танка, один БПЛА, четыре единицы бронированной и специальной техники, а также позиция минометного расчета. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с Вооруженными силами РФ за сутки уничтожила две артиллерийские установки, два беспилотника, полевой артиллерийский склад, потери украинских войск составляли более 40 националистов.
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