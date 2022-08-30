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В Твери открыли детский сад, построенный по нацпроекту "Демография"

В Твери открыли детский сад, построенный по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 30.08.2022

В Твери открыли детский сад, построенный по нацпроекту "Демография"

В Московском районе Твери во вторник открылся новый детский сад, который построен в рамках национального проекта"Демография", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:53

2022-08-30T17:53

2022-08-30T17:53

тверская область

тверская область

игорь руденя

тверь

общество

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ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. В Московском районе Твери во вторник открылся новый детский сад, который построен в рамках национального проекта"Демография", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Новое дошкольное учреждение получило название "Чебурашка".Детсад рассчитан на 190 мест - это восемь групп, в том числе две для детей до трех лет. Для детей предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинеты для допобразования. В детском саду будут работать психолог и логопед.Обустроена территория вокруг детского сада, построены несколько игровых зон и спортивная площадка для занятий физкультурой.Дизайн помещений дошкольного учреждения выполнен в сотрудничестве с киностудией "Союзмультфильм"."Спасибо огромное всем, кто принял участие в строительстве детского сада", – сказал на церемонии открытия губернатор региона Игорь Руденя.Это девятое современное дошкольное учреждение, построенное в Тверской области за последние три года. Всего в Верхневолжье с начала нового учебного года будет работать 417 детских садов. Их воспитанниками являются 56998 детей, что почти на 2,5 тысячи детей больше чем в 2021 году.

https://ria.ru/20220826/nabory-1812372458.html

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, тверь, общество