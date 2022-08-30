https://ria.ru/20220830/detsad-1813233015.html
В Твери открыли детский сад, построенный по нацпроекту "Демография"
В Твери открыли детский сад, построенный по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 30.08.2022
В Твери открыли детский сад, построенный по нацпроекту "Демография"
В Московском районе Твери во вторник открылся новый детский сад, который построен в рамках национального проекта"Демография", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:53
2022-08-30T17:53
2022-08-30T17:53
тверская область
тверская область
игорь руденя
тверь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813232650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_286e08fc044652ab919c73757aa80cdf.jpg
ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. В Московском районе Твери во вторник открылся новый детский сад, который построен в рамках национального проекта"Демография", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Новое дошкольное учреждение получило название "Чебурашка".Детсад рассчитан на 190 мест - это восемь групп, в том числе две для детей до трех лет. Для детей предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинеты для допобразования. В детском саду будут работать психолог и логопед.Обустроена территория вокруг детского сада, построены несколько игровых зон и спортивная площадка для занятий физкультурой.Дизайн помещений дошкольного учреждения выполнен в сотрудничестве с киностудией "Союзмультфильм"."Спасибо огромное всем, кто принял участие в строительстве детского сада", – сказал на церемонии открытия губернатор региона Игорь Руденя.Это девятое современное дошкольное учреждение, построенное в Тверской области за последние три года. Всего в Верхневолжье с начала нового учебного года будет работать 417 детских садов. Их воспитанниками являются 56998 детей, что почти на 2,5 тысячи детей больше чем в 2021 году.
https://ria.ru/20220826/nabory-1812372458.html
тверская область
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813232650_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_038b39fc2f77791396d08fce45d25132.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, тверь, общество
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Общество
ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. В Московском районе Твери во вторник открылся новый детский сад, который построен в рамках национального проекта"Демография", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Новое дошкольное учреждение получило название "Чебурашка".
Детсад рассчитан на 190 мест - это восемь групп, в том числе две для детей до трех лет. Для детей предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинеты для допобразования. В детском саду будут работать психолог и логопед.
Обустроена территория вокруг детского сада, построены несколько игровых зон и спортивная площадка для занятий физкультурой.
Дизайн помещений дошкольного учреждения выполнен в сотрудничестве с киностудией "Союзмультфильм
".
"Стилистика детского сада - "мини-город в городе", в котором есть художественно оформленные улицы, проспекты, переулки. В каждом из помещений размещена информация о правилах поведения на дорогах, в общественных местах, в лесу, в парках. Игровой формат гармонично дополнили образы из легендарного цикла классических мультфильмов о Чебурашке
, Крокодиле Гене и их друзьях", - пояснили в пресс-службе.
"Спасибо огромное всем, кто принял участие в строительстве детского сада", – сказал на церемонии открытия губернатор региона Игорь Руденя
.
Это девятое современное дошкольное учреждение, построенное в Тверской области за последние три года. Всего в Верхневолжье с начала нового учебного года будет работать 417 детских садов. Их воспитанниками являются 56998 детей, что почти на 2,5 тысячи детей больше чем в 2021 году.