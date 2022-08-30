https://ria.ru/20220830/deti-1813047269.html
В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19
Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, но болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ, при "омикроне" не отмечается и случаев... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T03:46
2022-08-30T03:46
2022-08-30T03:46
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, но болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ, при "омикроне" не отмечается и случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше встречался достаточно часто, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он уточнил, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших коронавирусом, то сейчас эта доля выросла и составляет около 18%, таким образом, дети стали чаще вовлекаться в эпидпроцесс.При этом постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и раньше, отметил Горелов. По его словам, примерно у 30% детей, перенесших COVID-19, один-два симптома остаются, на первый план выходят сейчас жалобы, связанные с когнитивными нарушениями, в том числе слабость, разбитость, рассеянность внимания и туман в голове.
https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810595017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Горелов: дети стали чаще болеть COVID-19, но переносят его легче
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, но болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ, при "омикроне" не отмечается и случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше встречался достаточно часто, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при "омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто", - сказал Горелов.
Он уточнил, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших коронавирусом, то сейчас эта доля выросла и составляет около 18%, таким образом, дети стали чаще вовлекаться в эпидпроцесс.
При этом постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и раньше, отметил Горелов. По его словам, примерно у 30% детей, перенесших COVID-19, один-два симптома остаются, на первый план выходят сейчас жалобы, связанные с когнитивными нарушениями, в том числе слабость, разбитость, рассеянность внимания и туман в голове.