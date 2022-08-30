https://ria.ru/20220830/deti-1813047269.html

В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022

В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть COVID-19

Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, но болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ, при "омикроне" не отмечается и случаев... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T03:46

2022-08-30T03:46

2022-08-30T03:46

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, но болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ, при "омикроне" не отмечается и случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше встречался достаточно часто, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он уточнил, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших коронавирусом, то сейчас эта доля выросла и составляет около 18%, таким образом, дети стали чаще вовлекаться в эпидпроцесс.При этом постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и раньше, отметил Горелов. По его словам, примерно у 30% детей, перенесших COVID-19, один-два симптома остаются, на первый план выходят сейчас жалобы, связанные с когнитивными нарушениями, в том числе слабость, разбитость, рассеянность внимания и туман в голове.

https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810595017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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