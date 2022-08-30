https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813115334.html
В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались
В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались - РИА Новости, 30.08.2022
В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались
Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:06
2022-08-30T13:06
2022-08-30T13:06
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
владимир путин
антон силуанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока не могу вам сказать. Но естественно, президент с министром финансов общается постоянно. Это постоянное общение в рамках рабочего процесса. То, что общение было неоднократное, это однозначно. Но есть ли решения по этому вопросу, не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с Силуановым бюджетное правило.Путин ранее поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813109374.html
https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813072970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a9be305323932344baecaaf05a8d444f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин, антон силуанов
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Петербургский международный экономический форум (фонд), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Антон Силуанов
В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались
Песков: Путин общается с Силуановым, решения по бюджетному правилу пока не озвучивались