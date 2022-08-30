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В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались - РИА Новости, 30.08.2022
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В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались
В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались - РИА Новости, 30.08.2022
В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались
Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:06
2022-08-30T13:06
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
владимир путин
антон силуанов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока не могу вам сказать. Но естественно, президент с министром финансов общается постоянно. Это постоянное общение в рамках рабочего процесса. То, что общение было неоднократное, это однозначно. Но есть ли решения по этому вопросу, не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с Силуановым бюджетное правило.Путин ранее поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин, антон силуанов
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Петербургский международный экономический форум (фонд), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Антон Силуанов
13:06 30.08.2022
 
В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались

Песков: Путин общается с Силуановым, решения по бюджетному правилу пока не озвучивались

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока не могу вам сказать. Но естественно, президент с министром финансов общается постоянно. Это постоянное общение в рамках рабочего процесса. То, что общение было неоднократное, это однозначно. Но есть ли решения по этому вопросу, не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с Силуановым бюджетное правило.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета
Путин ранее поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.
Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.
Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.
В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
10:38
В Совфеде анонсировали слушания по проекту бюджета на три года
 
РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Петербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковВладимир ПутинАнтон Силуанов
 
 
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