https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813115334.html

В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались

В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались - РИА Новости, 30.08.2022

В Кремле заявили, что решения по бюджетному правилу пока не озвучивались

Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:06

2022-08-30T13:06

2022-08-30T13:06

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий песков

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока не могу вам сказать. Но естественно, президент с министром финансов общается постоянно. Это постоянное общение в рамках рабочего процесса. То, что общение было неоднократное, это однозначно. Но есть ли решения по этому вопросу, не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с Силуановым бюджетное правило.Путин ранее поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.

https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813109374.html

https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813072970.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин, антон силуанов