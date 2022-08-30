Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813109374.html
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета - РИА Новости, 30.08.2022
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета
Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:43
2022-08-30T12:43
россия
экономика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется динамично, но в остальном российским властям удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой во вторник."Как и во всем мире, сейчас большие сложности с прогнозированием. Потому что прогнозирование становится чрезвычайно сложным, а в каких-то областях невозможным. Ситуация меняется динамично, и не к лучшему, к сожалению, я имею в виду общий мировой контекст. Это, я думаю, единственная сложность. В остальном же экономическому блоку под руководством президента удается поддерживать макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220830/soveschanie-1813108479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
12:43 30.08.2022
 
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета

Песков: единственная сложность при подготовке бюджета связана с прогнозированием

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется динамично, но в остальном российским властям удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой во вторник.
"Как и во всем мире, сейчас большие сложности с прогнозированием. Потому что прогнозирование становится чрезвычайно сложным, а в каких-то областях невозможным. Ситуация меняется динамично, и не к лучшему, к сожалению, я имею в виду общий мировой контекст. Это, я думаю, единственная сложность. В остальном же экономическому блоку под руководством президента удается поддерживать макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12:40
Путин проведет совещание с членами правительства
 
РоссияЭкономикаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала