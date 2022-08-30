https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813109374.html

Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета

Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета - РИА Новости, 30.08.2022

Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета

Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:43

2022-08-30T12:43

2022-08-30T12:43

россия

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется динамично, но в остальном российским властям удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой во вторник."Как и во всем мире, сейчас большие сложности с прогнозированием. Потому что прогнозирование становится чрезвычайно сложным, а в каких-то областях невозможным. Ситуация меняется динамично, и не к лучшему, к сожалению, я имею в виду общий мировой контекст. Это, я думаю, единственная сложность. В остальном же экономическому блоку под руководством президента удается поддерживать макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220830/soveschanie-1813108479.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, дмитрий песков