https://ria.ru/20220830/byudzhet-1813109374.html
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета - РИА Новости, 30.08.2022
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета
Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:43
2022-08-30T12:43
2022-08-30T12:43
россия
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется динамично, но в остальном российским властям удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой во вторник."Как и во всем мире, сейчас большие сложности с прогнозированием. Потому что прогнозирование становится чрезвычайно сложным, а в каких-то областях невозможным. Ситуация меняется динамично, и не к лучшему, к сожалению, я имею в виду общий мировой контекст. Это, я думаю, единственная сложность. В остальном же экономическому блоку под руководством президента удается поддерживать макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220830/soveschanie-1813108479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
Песков рассказал о сложностях с прогнозированием при подготовке бюджета
Песков: единственная сложность при подготовке бюджета связана с прогнозированием
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется динамично, но в остальном российским властям удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой во вторник.
"Как и во всем мире, сейчас большие сложности с прогнозированием. Потому что прогнозирование становится чрезвычайно сложным, а в каких-то областях невозможным. Ситуация меняется динамично, и не к лучшему, к сожалению, я имею в виду общий мировой контекст. Это, я думаю, единственная сложность. В остальном же экономическому блоку под руководством президента удается поддерживать макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена", - сказал Песков.