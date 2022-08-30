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Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2022
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Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА
Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2022
Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил, что это издание в последнее... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:40
2022-08-30T13:15
в мире
россия
джейк салливан
иран
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов."Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться", - сказал он журналистам.В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о якобы имеющейся информации про переговоры о поставках Ираном беспилотников в Россию.
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в мире, россия, джейк салливан, иран, сша
В мире, Россия, Джейк Салливан, Иран, США
12:40 30.08.2022 (обновлено: 13:15 30.08.2022)
 
Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА

Дмитрий Песков назвал статью WP о поставке России иранских беспилотников вбросом

© РИА Новости / Кирилл РубцовИранский БПЛА
Иранский БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Рубцов
Иранский БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
"Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться", - сказал он журналистам.
В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о якобы имеющейся информации про переговоры о поставках Ираном беспилотников в Россию.
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 22:57
Пискарев: Запад распространяет в Донбассе фейки о российских властях
 
В миреРоссияДжейк СалливанИранСША
 
 
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