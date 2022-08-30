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Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА

Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2022

Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил, что это издание в последнее... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:40

2022-08-30T12:40

2022-08-30T13:15

в мире

россия

джейк салливан

иран

сша

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов."Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться", - сказал он журналистам.В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о якобы имеющейся информации про переговоры о поставках Ираном беспилотников в Россию.

https://ria.ru/20220820/donbass-1811046025.html

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в мире, россия, джейк салливан, иран, сша