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Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА
Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2022
Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил, что это издание в последнее... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:40
2022-08-30T12:40
2022-08-30T13:15
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов."Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться", - сказал он журналистам.В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о якобы имеющейся информации про переговоры о поставках Ираном беспилотников в Россию.
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в мире, россия, джейк салливан, иран, сша
В мире, Россия, Джейк Салливан, Иран, США
12:40 30.08.2022 (обновлено: 13:15 30.08.2022)
Песков прокомментировал публикацию WP о "поставке" России иранских БПЛА
Дмитрий Песков назвал статью WP о поставке России иранских беспилотников вбросом