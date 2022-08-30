https://ria.ru/20220830/bolnitsa-1813145322.html

На Алтае извинились перед пациенткой, которой написали мат в медкарту

На Алтае извинились перед пациенткой, которой написали мат в медкарту - РИА Новости, 30.08.2022

На Алтае извинились перед пациенткой, которой написали мат в медкарту

Медики в Алтайском крае извинились перед пациенткой, в медкарте которой было написано ругательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:19

2022-08-30T14:19

2022-08-30T14:19

происшествия

здоровье - общество

алтайский край

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Медики в Алтайском крае извинились перед пациенткой, в медкарте которой было написано ругательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее информация об инциденте появилась в соцсетях. Неприятную надпись в карточке 89-летней пенсионерки обнаружила ее дочь. До этого пожилая женщина часто вызывала скорую помощь. Росздравнадзор сообщил ранее, что территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит больницу."По ситуации о несоответствующей записи в карточке пациентки проведено служебное расследование главным врачом Волчихинской больницы Татьяной Харловой. Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Далее по недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание", - заявили в пресс-службе регионального минздрава.Сообщается, что администрация больницы принесла извинения пациентке и ее родственникам. В пресс-службе заверили, что в медицинском обслуживании пациентке никогда не отказывали. Женщина состоит на диспансерном учете, регулярно осматривается врачом, проходит дообследование и ежегодное стационарное лечение."В связи с ухудшением состояния часто вызывала скорую помощь, после чего врачебной комиссией было принято решение об очередной госпитализации. Сейчас пациентка проходит лечение в стационаре. Претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской ЦРБ нет", - отмечают в минздраве.

https://ria.ru/20220516/oproverzhenie-1788812267.html

https://ria.ru/20211123/blokadnitsa-1760369129.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)