https://ria.ru/20220830/bolnitsa-1813145322.html
На Алтае извинились перед пациенткой, которой написали мат в медкарту
На Алтае извинились перед пациенткой, которой написали мат в медкарту - РИА Новости, 30.08.2022
На Алтае извинились перед пациенткой, которой написали мат в медкарту
Медики в Алтайском крае извинились перед пациенткой, в медкарте которой было написано ругательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:19
2022-08-30T14:19
2022-08-30T14:19
происшествия
здоровье - общество
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Медики в Алтайском крае извинились перед пациенткой, в медкарте которой было написано ругательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее информация об инциденте появилась в соцсетях. Неприятную надпись в карточке 89-летней пенсионерки обнаружила ее дочь. До этого пожилая женщина часто вызывала скорую помощь. Росздравнадзор сообщил ранее, что территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит больницу."По ситуации о несоответствующей записи в карточке пациентки проведено служебное расследование главным врачом Волчихинской больницы Татьяной Харловой. Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Далее по недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание", - заявили в пресс-службе регионального минздрава.Сообщается, что администрация больницы принесла извинения пациентке и ее родственникам. В пресс-службе заверили, что в медицинском обслуживании пациентке никогда не отказывали. Женщина состоит на диспансерном учете, регулярно осматривается врачом, проходит дообследование и ежегодное стационарное лечение."В связи с ухудшением состояния часто вызывала скорую помощь, после чего врачебной комиссией было принято решение об очередной госпитализации. Сейчас пациентка проходит лечение в стационаре. Претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской ЦРБ нет", - отмечают в минздраве.
https://ria.ru/20220516/oproverzhenie-1788812267.html
https://ria.ru/20211123/blokadnitsa-1760369129.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Алтайский край, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
На Алтае извинились перед пациенткой, которой написали мат в медкарту
Алтайские медики извинились перед пациенткой, которой написали ругательство в медкарту
БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Медики в Алтайском крае извинились перед пациенткой, в медкарте которой было написано ругательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее информация об инциденте появилась в соцсетях. Неприятную надпись в карточке 89-летней пенсионерки обнаружила ее дочь. До этого пожилая женщина часто вызывала скорую помощь. Росздравнадзор
сообщил ранее, что территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю
проверит больницу.
"По ситуации о несоответствующей записи в карточке пациентки проведено служебное расследование главным врачом Волчихинской больницы Татьяной Харловой. Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Далее по недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание", - заявили в пресс-службе регионального минздрава.
Сообщается, что администрация больницы принесла извинения пациентке и ее родственникам. В пресс-службе заверили, что в медицинском обслуживании пациентке никогда не отказывали. Женщина состоит на диспансерном учете, регулярно осматривается врачом, проходит дообследование и ежегодное стационарное лечение.
"В связи с ухудшением состояния часто вызывала скорую помощь, после чего врачебной комиссией было принято решение об очередной госпитализации. Сейчас пациентка проходит лечение в стационаре. Претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской ЦРБ нет", - отмечают в минздраве.