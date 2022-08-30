https://ria.ru/20220830/bolnitsa-1813103778.html

Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово на медкарте

Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово на медкарте - РИА Новости, 30.08.2022

Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово на медкарте

Росздравнадзор проверит больницу в Алтайском крае после инцидента с медкартой пожилой пациентки, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:22

2022-08-30T12:22

2022-08-30T14:09

здоровье - общество

алтайский край

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Росздравнадзор проверит больницу в Алтайском крае после инцидента с медкартой пожилой пациентки, сообщается на сайте ведомства."Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова", — отмечается там.Ранее в соцсетях появились фото матерной надписи в медкарте пенсионерки, которой несколько раз за неделю вызывали скорую помощь.

https://ria.ru/20220823/proverka-1811558640.html

алтайский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия