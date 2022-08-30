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Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово на медкарте - РИА Новости, 30.08.2022
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Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово на медкарте
Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово на медкарте - РИА Новости, 30.08.2022
Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово на медкарте
Росздравнадзор проверит больницу в Алтайском крае после инцидента с медкартой пожилой пациентки, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:22
2022-08-30T14:09
здоровье - общество
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Росздравнадзор проверит больницу в Алтайском крае после инцидента с медкартой пожилой пациентки, сообщается на сайте ведомства."Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова", — отмечается там.Ранее в соцсетях появились фото матерной надписи в медкарте пенсионерки, которой несколько раз за неделю вызывали скорую помощь.
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алтайский край
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здоровье - общество, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Алтайский край, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Происшествия
12:22 30.08.2022 (обновлено: 14:09 30.08.2022)
 
Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово на медкарте

Росздравнадзор проверит больницу на Алтае, написавшую ругательство на медкарте пациентки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Росздравнадзор проверит больницу в Алтайском крае после инцидента с медкартой пожилой пациентки, сообщается на сайте ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова", — отмечается там.
Ранее в соцсетях появились фото матерной надписи в медкарте пенсионерки, которой несколько раз за неделю вызывали скорую помощь.
Регистратура поликлиники - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Здоровье - ОбществоАлтайский крайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Происшествия
 
 
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