https://ria.ru/20220830/boeviki-1813116186.html

При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружили американские гранатометы

При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружили американские гранатометы - РИА Новости, 30.08.2022

При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружили американские гранатометы

Представители правоохранительных органов обнародовали видео с места нейтрализации боевиков, открывших огонь по силовикам в Херсоне: на кадрах видно, что... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:10

2022-08-30T13:10

2022-08-30T15:04

в мире

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813148721_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8785baa5aea9ced02706de70534e4ed8.jpg

ХЕРСОН, 30 авг - РИА Новости. Представители правоохранительных органов обнародовали видео с места нейтрализации боевиков, открывших огонь по силовикам в Херсоне: на кадрах видно, что силовики обнаружили у боевиков американские гранатомёты и форму британского образца.На кадрах виден дом, в котором скрывались вооружённые люди, не имеющие отношения к украинским военным, но которые оказали сопротивление силовикам. Ранее о нейтрализации этой группы сообщили РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, а также представитель правоохранительных органов."Силовиками в Херсонской области при проведении оперативно-боевых мероприятий в Таврическом районе города Херсона при проверке поступившей от жителей информации о нахождении в жилом доме группы вооруженных лиц была проведена проверка адреса. В ходе проверки силовиками была обнаружена вооруженная группа лиц, которая оказала сопротивление при их задержании. Во время возникшей перестрелки с силовиками один боевик был убит на месте. Есть информация, что один из боевиков тяжело ранен", - сказал представитель правоохранительных органов.По его словам, в настоящий момент проводится комплексная проверка района и поиск возможно оставшихся боевиков."Известно, что указанная группа вооруженных лиц не имеет отношения к регулярным частям ВСУ", - сказал собеседник агентства.Как видно на кадрах с места нейтрализации группы, силовики обнаружили два гранатомета американского производства, гранаты, пистолеты, автоматы с глушителем, детали для снаряжения самодельного взрывного устройства, форму английского образца.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813095118.html

https://ria.ru/20220830/kherson-1813092982.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ликвидации боевиков в Херсоне При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружены американские гранатомёты и форма британского образца 2022-08-30T13:10 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов