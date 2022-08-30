https://ria.ru/20220830/boeviki-1813116186.html
При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружили американские гранатометы
При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружили американские гранатометы - РИА Новости, 30.08.2022
При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружили американские гранатометы
Представители правоохранительных органов обнародовали видео с места нейтрализации боевиков, открывших огонь по силовикам в Херсоне: на кадрах видно, что... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:10
2022-08-30T13:10
2022-08-30T15:04
в мире
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
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ХЕРСОН, 30 авг - РИА Новости. Представители правоохранительных органов обнародовали видео с места нейтрализации боевиков, открывших огонь по силовикам в Херсоне: на кадрах видно, что силовики обнаружили у боевиков американские гранатомёты и форму британского образца.На кадрах виден дом, в котором скрывались вооружённые люди, не имеющие отношения к украинским военным, но которые оказали сопротивление силовикам. Ранее о нейтрализации этой группы сообщили РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, а также представитель правоохранительных органов."Силовиками в Херсонской области при проведении оперативно-боевых мероприятий в Таврическом районе города Херсона при проверке поступившей от жителей информации о нахождении в жилом доме группы вооруженных лиц была проведена проверка адреса. В ходе проверки силовиками была обнаружена вооруженная группа лиц, которая оказала сопротивление при их задержании. Во время возникшей перестрелки с силовиками один боевик был убит на месте. Есть информация, что один из боевиков тяжело ранен", - сказал представитель правоохранительных органов.По его словам, в настоящий момент проводится комплексная проверка района и поиск возможно оставшихся боевиков."Известно, что указанная группа вооруженных лиц не имеет отношения к регулярным частям ВСУ", - сказал собеседник агентства.Как видно на кадрах с места нейтрализации группы, силовики обнаружили два гранатомета американского производства, гранаты, пистолеты, автоматы с глушителем, детали для снаряжения самодельного взрывного устройства, форму английского образца.
https://ria.ru/20220830/kherson-1813095118.html
https://ria.ru/20220830/kherson-1813092982.html
херсонская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ликвидации боевиков в Херсоне
При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружены американские гранатомёты и форма британского образца
2022-08-30T13:10
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов
В мире, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов
13:10 30.08.2022 (обновлено: 15:04 30.08.2022)
При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружили американские гранатометы
При нейтрализации боевиков в Херсоне обнаружили гранатометы из США и британскую форму