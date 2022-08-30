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Москва возглавила рейтинг городов G20 с самым низким уровнем безработицы - РИА Новости, 30.08.2022
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Москва возглавила рейтинг городов G20 с самым низким уровнем безработицы
Москва возглавила рейтинг городов G20 с самым низким уровнем безработицы - РИА Новости, 30.08.2022
Москва возглавила рейтинг городов G20 с самым низким уровнем безработицы
Москва возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:57
2022-08-30T09:57
москва
большая двадцатка
международная организация труда
лондон
токио
экономика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева."Российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы", - заявила Багреева, чьи слова приводятся в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.В пресс-службе рассказали, что рейтинг составлен Аналитическим центром столицы для сопоставления уровня безработицы в различных странах и городах с использованием методики Международной организации труда. В список вошли Москва и еще 20 городов из стран G20, сравнимых с ней по численности населения, размеру и структуре экономики."В январе – июне 2022 года безработица в Москве, рассчитанная по методике МОТ, составила 2,2%. Показатель вернулся к уровням первой половины 2020 года, что свидетельствует о восстановлении столичной экономики после пандемии и ее высокой устойчивости к кризису, вызванному санкциями", – пояснила Багреева.Сообщается, что за Москвой в пятерке лидеров рейтинга следуют Токио, в котором безработица по МОТ в первой половине этого года составила 2,8%, Сидней – 3,2%, Нью-Йорк – 4,4%, Эр-Рияд – 4,5%, Лондон – 4,6%. Самый высокий показатель безработицы в этом периоде зарегистрирован в городах Бразилии – выше 10%. Почти все мегаполисы "Большой двадцатки" в 2021 – первые шесть месяцев 2022 года показывали последовательное восстановление рынка труда после пиков безработицы времен пандемии коронавируса, а в отдельных городах она снизилась почти вдвое."Стабилизация ситуации на рынке труда Москвы – это результат системной работы городских властей по развитию предпринимательства и инвестиций, эффективных мер поддержки экономики. В столице реализуется более 80 региональных антикризисных решений, ряд из которых направлен на борьбу с безработицей. В частности, в Москве запущена программа поддержки горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. С учетом субсидий из федерального бюджета на нее выделено почти 3,4 миллиарда рублей", – добавила Багреева.
https://ria.ru/20220829/trud-1812936519.html
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москва, большая двадцатка, международная организация труда, лондон, токио, экономика
Москва, Большая двадцатка, Международная организация труда, Лондон, Токио, Экономика
09:57 30.08.2022
 
Москва возглавила рейтинг городов G20 с самым низким уровнем безработицы

Москва возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.
"Российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы", - заявила Багреева, чьи слова приводятся в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
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В пресс-службе рассказали, что рейтинг составлен Аналитическим центром столицы для сопоставления уровня безработицы в различных странах и городах с использованием методики Международной организации труда. В список вошли Москва и еще 20 городов из стран G20, сравнимых с ней по численности населения, размеру и структуре экономики.
"В январе – июне 2022 года безработица в Москве, рассчитанная по методике МОТ, составила 2,2%. Показатель вернулся к уровням первой половины 2020 года, что свидетельствует о восстановлении столичной экономики после пандемии и ее высокой устойчивости к кризису, вызванному санкциями", – пояснила Багреева.
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Сообщается, что за Москвой в пятерке лидеров рейтинга следуют Токио, в котором безработица по МОТ в первой половине этого года составила 2,8%, Сидней – 3,2%, Нью-Йорк – 4,4%, Эр-Рияд – 4,5%, Лондон – 4,6%. Самый высокий показатель безработицы в этом периоде зарегистрирован в городах Бразилии – выше 10%. Почти все мегаполисы "Большой двадцатки" в 2021 – первые шесть месяцев 2022 года показывали последовательное восстановление рынка труда после пиков безработицы времен пандемии коронавируса, а в отдельных городах она снизилась почти вдвое.
"Стабилизация ситуации на рынке труда Москвы – это результат системной работы городских властей по развитию предпринимательства и инвестиций, эффективных мер поддержки экономики. В столице реализуется более 80 региональных антикризисных решений, ряд из которых направлен на борьбу с безработицей. В частности, в Москве запущена программа поддержки горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. С учетом субсидий из федерального бюджета на нее выделено почти 3,4 миллиарда рублей", – добавила Багреева.
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