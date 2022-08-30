https://ria.ru/20220830/bayden-1813249019.html

Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком

Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком - РИА Новости, 30.08.2022

Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком

Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:39

2022-08-30T18:39

2022-08-30T18:55

сша

джо байден

в мире

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года, следует из опубликованного во вторник документа на сайте избиркома.Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.Заявка подана в преддверии выступления Байдена в американском штате Пенсильвания с программной речью "Борьба за душу нации", которая намечена на 1 сентября.При этом сам Байден неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал свою кандидатуру.

https://ria.ru/20220830/karlson-1813216791.html

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, джо байден, в мире, камала харрис