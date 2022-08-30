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Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком - РИА Новости, 30.08.2022
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Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком
Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком - РИА Новости, 30.08.2022
Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком
Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:39
2022-08-30T18:55
сша
джо байден
в мире
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года, следует из опубликованного во вторник документа на сайте избиркома.Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.Заявка подана в преддверии выступления Байдена в американском штате Пенсильвания с программной речью "Борьба за душу нации", которая намечена на 1 сентября.При этом сам Байден неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал свою кандидатуру.
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сша, джо байден, в мире, камала харрис
США, Джо Байден, В мире, Камала Харрис
18:39 30.08.2022 (обновлено: 18:55 30.08.2022)
 
Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком

Избирком США получил заявку от движения в поддержку Байдена на выборах 2024 года

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года, следует из опубликованного во вторник документа на сайте избиркома.
Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.
Заявка подана в преддверии выступления Байдена в американском штате Пенсильвания с программной речью "Борьба за душу нации", которая намечена на 1 сентября.
При этом сам Байден неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал свою кандидатуру.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Американский телеведущий раскрыл Европе и Украине неприятную правду
 
СШАДжо БайденВ миреКамала Харрис
 
 
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