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В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе - РИА Новости, 30.08.2022
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В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе
В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе - РИА Новости, 30.08.2022
В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе
Сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде, эвакуированные ранее из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, вернулись к работе в посольстве, сообщил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:30
2022-08-30T17:54
в мире
муктада ас-садр
багдад (город)
ирак
нидерланды
мид нидерландов
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде, эвакуированные ранее из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, вернулись к работе в посольстве, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра.Ранее сообщалось, что сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде эвакуированы из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, они были временно переведены в здание посольства Германии."Многие протестующие в Ираке покинули район посольств иностранных государств. Ситуация сейчас кажется спокойнее. Сотрудники нашего посольства вернулись и работают в здании посольства Нидерландов", - написал Хукстра в своем аккаунте в Twitter.Ситуация в Ираке обострилась после того, как популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны".Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.
https://ria.ru/20220830/irak-1813124783.html
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в мире, муктада ас-садр, багдад (город), ирак, нидерланды, мид нидерландов
В мире, Муктада ас-Садр, Багдад (город), Ирак, Нидерланды, МИД Нидерландов
17:30 30.08.2022 (обновлено: 17:54 30.08.2022)
 
В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе

Глава МИД Нидерландов Хукстра: сотрудники посольства в Ираке вернулись к работе

© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в зеленую зону Багдада - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде, эвакуированные ранее из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, вернулись к работе в посольстве, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра.
Ранее сообщалось, что сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде эвакуированы из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, они были временно переведены в здание посольства Германии.
Полицейский на улице Багдада. 30 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
13:39
В Ираке отменили комендантский час
"Многие протестующие в Ираке покинули район посольств иностранных государств. Ситуация сейчас кажется спокойнее. Сотрудники нашего посольства вернулись и работают в здании посольства Нидерландов", - написал Хукстра в своем аккаунте в Twitter.
Ситуация в Ираке обострилась после того, как популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.
Столкновения в Ираке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
01:08
СМИ: в Ираке выросло число погибших в столкновениях
В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.
Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны".
Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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В МИД призвали противоборствующие стороны в Ираке к диалогу
 
В миреМуктада ас-СадрБагдад (город)ИракНидерландыМИД Нидерландов
 
 
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