https://ria.ru/20220830/bagdad-1813225795.html

В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе

В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе - РИА Новости, 30.08.2022

В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе

Сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде, эвакуированные ранее из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, вернулись к работе в посольстве, сообщил... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:30

2022-08-30T17:30

2022-08-30T17:54

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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде, эвакуированные ранее из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, вернулись к работе в посольстве, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра.Ранее сообщалось, что сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде эвакуированы из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, они были временно переведены в здание посольства Германии."Многие протестующие в Ираке покинули район посольств иностранных государств. Ситуация сейчас кажется спокойнее. Сотрудники нашего посольства вернулись и работают в здании посольства Нидерландов", - написал Хукстра в своем аккаунте в Twitter.Ситуация в Ираке обострилась после того, как популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны".Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.

https://ria.ru/20220830/irak-1813124783.html

https://ria.ru/20220830/stolknoveniya-1813042075.html

https://ria.ru/20220830/irak-1813061943.html

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в мире, муктада ас-садр, багдад (город), ирак, нидерланды, мид нидерландов