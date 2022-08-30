17:30 30.08.2022 (обновлено: 17:54 30.08.2022)
В Ираке эвакуированные сотрудники посольства Нидерландов вернулись к работе
Глава МИД Нидерландов Хукстра: сотрудники посольства в Ираке вернулись к работе
© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "зеленую зону" Багдада. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде, эвакуированные ранее из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, вернулись к работе в посольстве, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра.
Ранее сообщалось, что сотрудники посольства Нидерландов в Багдаде эвакуированы из-за вооруженных столкновений в районе дипмиссии, они были временно переведены в здание посольства Германии.
"Многие протестующие в Ираке покинули район посольств иностранных государств. Ситуация сейчас кажется спокойнее. Сотрудники нашего посольства вернулись и работают в здании посольства Нидерландов", - написал Хукстра в своем аккаунте в Twitter.
Ситуация в Ираке обострилась после того, как популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.
В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.
Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны".
Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.