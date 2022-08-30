https://ria.ru/20220830/bagdad-1813152498.html

Сторонники ас-Садра призвали все формирования покинуть зеленую зону Багдада

Сторонники ас-Садра призвали все формирования покинуть зеленую зону Багдада - РИА Новости, 30.08.2022

Сторонники ас-Садра призвали все формирования покинуть зеленую зону Багдада

Движение шиитского лидера Муктады ас-Садра призвало все вооруженные формирования покинуть "зеленую зону" иракской столицы Багдада. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:33

2022-08-30T14:33

2022-08-30T16:50

в мире

ирак

багдад (город)

аль-хашд аш-шааби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813205291_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9449eab326d9a825e083465f1ede8c6b.jpg

БАГДАД, 30 авг - РИА Новости. Движение шиитского лидера Муктады ас-Садра призвало все вооруженные формирования покинуть "зеленую зону" иракской столицы Багдада.Ранее ас-Садр велел своим сторонникам покинуть здание парламента и правительственный район - "зеленую зону" в центре Багдада за 60 минут, пригрозив полным выходом из садристского движения. Источник заявил РИА Новости, что его сторонники начали покидать район."Вооруженные формирования, даже если они входят в состав "аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское народное ополчение) под каким-либо названием, должны выйти из "зеленой зоны", чтобы силы безопасности немедленно взяли ответственность за ситуацию", - говорится в распространенном заявлении представителя садристов Салеха Мухаммада аль-Ираки.В Багдаде и ряде других провинций Ирака вспыхнули ожесточенные вооруженные столкновения между сторонниками ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности, несмотря на сообщения о попытке правительства договориться с шиитской оппозицией.Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.Ситуация в Ираке обострилась после того, как ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.

https://ria.ru/20220830/irak-1813151822.html

https://ria.ru/20220830/stolknoveniya-1813042075.html

ирак

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники ас-Сандра покидают место протестов в Багдаде Сторонники ас-Садра покидают "зелёную зону" в центре Багдада. Иракские силы безопасности разбирают установленные протестующими баррикады. 2022-08-30T14:33 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирак, багдад (город), аль-хашд аш-шааби