https://ria.ru/20220830/avtoprobeg-1813154535.html
Среди задержанных на "VIP-автопробеге" в Москве оказались безработные
Среди задержанных на "VIP-автопробеге" в Москве оказались безработные - РИА Новости, 30.08.2022
Среди задержанных на "VIP-автопробеге" в Москве оказались безработные
Среди задержанных на несостоявшемся автопробеге с дорогими спорткарами в Москве пока не обнаружилось известных олигархов, зато есть таксист, многодетный отец,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:38
2022-08-30T14:38
2022-08-30T14:38
авто
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Среди задержанных на несостоявшемся автопробеге с дорогими спорткарами в Москве пока не обнаружилось известных олигархов, зато есть таксист, многодетный отец, криптоинвесторы и безработные.Из показаний задержанных любителей элитных машин в суде следует, что никто из них не обладает несчетными богатствами.Несколько человек в ходе слушаний о привлечении их к административной ответственности заявили, что являются безработными, хотя приехали на пробег из разных городов и приобрели билет на мероприятие за 60-80 тысяч рублей.Александр Паульс в выступлении в суде определил себя как отца четырех детей, Гагик Гиносян представился случайно задержанным таксистом.Несколько человек в суде назвались криптоинвесторами, в частности основные организаторы поездки Алексей и Сергей Хитровы и ее предполагаемый участник Роман Малышев, который также занимается продажей оборудования для майнинга. Некоторые привлекаемые к ответственности выступают основателями фирм с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.Пока что наибольший резонанс вызвало задержание бывшего мэра Архангельска Александра Донского. Он возглавлял город с 2005 по 2008 годы. В последнее время он выступает блогером, снимается в кино и реализует собственные проекты – в частности, собирался наладить производство "Русской колы".Всем задержанным, материалы на которых дошли до суда, пока назначается наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 15 суток. Статья КоАП за "организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок" предполагает также штраф.О пресечении автопробега "с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей" - Ferrari, Lamborghini и Porsche - столичная полиция объявила накануне. В понедельник стало известно, что более 100 человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве.Полиция определила автопробег как "несогласованное публичное мероприятие в центре столицы", который успешно пресечен усилиями стражей порядка.
https://ria.ru/20220829/arest-1812912617.html
https://ria.ru/20220829/arkhangelsk-1812906177.html
https://ria.ru/20220828/avtoprobeg-1812727500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, происшествия, россия
Авто, Москва, Происшествия, Россия
Среди задержанных на "VIP-автопробеге" в Москве оказались безработные
Среди задержанных на "VIP-автопробеге" на спорткарах в Москве оказались безработные
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Среди задержанных на несостоявшемся автопробеге с дорогими спорткарами в Москве пока не обнаружилось известных олигархов, зато есть таксист, многодетный отец, криптоинвесторы и безработные.
Из показаний задержанных любителей элитных машин в суде следует, что никто из них не обладает несчетными богатствами.
Несколько человек в ходе слушаний о привлечении их к административной ответственности заявили, что являются безработными, хотя приехали на пробег из разных городов и приобрели билет на мероприятие за 60-80 тысяч рублей.
Александр Паульс в выступлении в суде определил себя как отца четырех детей, Гагик Гиносян представился случайно задержанным таксистом.
Несколько человек в суде назвались криптоинвесторами, в частности основные организаторы поездки Алексей и Сергей Хитровы и ее предполагаемый участник Роман Малышев, который также занимается продажей оборудования для майнинга. Некоторые привлекаемые к ответственности выступают основателями фирм с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.
Пока что наибольший резонанс вызвало задержание бывшего мэра Архангельска
Александра Донского. Он возглавлял город с 2005 по 2008 годы. В последнее время он выступает блогером, снимается в кино и реализует собственные проекты – в частности, собирался наладить производство "Русской колы".
Всем задержанным, материалы на которых дошли до суда, пока назначается наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 15 суток. Статья КоАП за "организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок" предполагает также штраф.
О пресечении автопробега "с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей" - Ferrari, Lamborghini
и Porsche
- столичная полиция объявила накануне. В понедельник стало известно, что более 100 человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве
.
Полиция определила автопробег как "несогласованное публичное мероприятие в центре столицы", который успешно пресечен усилиями стражей порядка.